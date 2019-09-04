В комиссии Госдумы по иностранному вмешательству отреагируют на издевательскую отписку DW

Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству в дела РФ даст оценку демонстративному отказу Deutsche Welle участвовать в заседаниях этого парламентского органа. Ранее представители немецкой радиостанции Deutsche Welle отказались принимать участие в заседании комиссии ГД, сославшись на формальные причины и, фактически, прислав издевательскую отписку. Вместо посещения заседания представитель издания пригласил главу думской комиссии Василия Пискарева приехать в Германию, чтобы обсудить все имеющиеся вопросы непосредственно с руководством DW.

Демонстративный отказ DW прислать своего представителя на заседание комиссии ГД Федеральному агентству новостей прокомментировали в пресс-службе Василия Пискарева. Представитель главы думской комиссии отметил, что Пискарев перед началом заседания, намеченного на 12 часов среды, 4 сентября, сделает отдельное заявление по поводу позиции немецкого издания. Поведение представителей Deutsche Welle будет также обсуждаться во время пресс-подхода главы парламентской комиссии.

Также, по словам представителя пресс-службы, на заседании комиссии будет обсуждаться приглашение Пискарева в офис DW в Германии.

Ранее Государственная дума сформировала комиссию по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Комиссию возглавил председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. На заседания комиссии, в том числе намеченное на 4 сентября, приглашены иностранные дипломаты и представители западных СМИ, действия которых вызвали вопросы у российских законодателей.

Российские парламентарии связывают с возможным иностранным вмешательством серию незаконных митингов в Москве, которые прошли в конце июля — августе под предлогом недовольства из-за недопуска части кандидатов на выборы в Мосгордуму. Напомним, заявки нескольких человек на участие в московских выборах были отклонены из-за наличия «мертвых душ» в подписных листах и из-за других нарушений.

Организацией незаконных митингов в Москве занимались «подопечные» скандального блогера Алексея Навального, в том числе его подчиненная Любовь Соболь, а также структуры, связанные с фигурантом уголовных дел в РФ Михаилом Ходорковским. За участие в незаконных акциях несколько десятков человек были привлечены к ответственности по административным статьям, также возбуждены уголовные дела за применение насилия к представителям органов правопорядка.

Несколько эксклюзивных материалов, опубликованных Федеральным агентством новостей по результатам летних митингов в Москве, будут рассмотрены комиссией Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ.