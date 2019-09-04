Москва, 4 сентября. В Сети опубликовали внутренние документы Apple, раскрывающие подробности о еще не представленных iPhone 11. Информация появилась в Twitter.

Секретные данные Apple о новых iPhone 11 появились в Сети. Опубликованный пользователем AppleBeta2019 файл предназначен для сотрудников компании и авторизованных партнеров. В документе содержатся данные по работе с демонстрационными устройствами. Кроме того, он содержит анонсы новинок компании.

It looks like somehow our leak has been leaked. Ironic right? Here is a link to the PDF. Please quote us in any mentions of the link. https://t.co/BgbibhH6Tc — Latest Apple Software Beta News/Updates (@AppleBeta2019) September 4, 2019

Так, стало известно, что 10 сентября «яблочная» корпорация презентует три новых iPhone, которые будут называться iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Ожидается, что первый будет напоминать покупателям iPhone XR, два других — на XS и XS Max. Старт продаж новинок намечен на 27 сентября. Все три гаджета будут работать на iOS 13.1, которая выйдет 23 сентября. Кроме смартфонов, Apple выпустит новые Apple Watch, а новые iPad Pro представят в октябре 2019 года, в это же время стартуют тесты iPadOS 13.0.1.

Ранее стали известны возможные названия новых смартфонов iPhone 11. Один из юзеров опубликовал скриншоты с изображением новинок. Если верить этим данным, то гаджеты будут называться 11T, 11 Pro, а также 11 Max. Смартфоны будут доступны в черном и синем стеклянном корпусе. При этом, как отмечает портал «Актуальные новости», эксперты ставят под сомнение достоверность изображений. Ожидается, что подлинную информацию об iPhone 11 Apple раскроет уже этой осенью.

Ранее телеканал 360 сообщил о том, что iPhone Pro оснастят тремя камерами. Как пишет «Газета.ru», они будут использовать новое программное обеспечение искусственного интеллекта, чтобы автоматически корректировать комбинированную фотографию.

Напомним, в конце июня стало известно, что «яблочную» корпорацию покинул главный дизайнер Джони Айв. Он участвовал в разработке Mac, iPod и iPhone. Причиной стало его желание заняться собственным проектом.