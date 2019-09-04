Два бойца ДНР погибли при обстреле Горловки боевиками «Азова»

Донецк, 4 сентября. Два бойца Донецкой Народной Республики погибли при обстреле со стороны украинского националистического батальона «Азов» под Горловкой, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ДНР.

ДНР призвала международных наблюдателей и мировое сообщество немедленно вмешаться в ситуацию в Донбассе. В Народной милиции отметили, что украинская армия продолжает обстрелы, вопреки всем заключенным мирным договоренностям. В среду армия ДНР понесла новые потери.

«С прискорбием сообщаем, что в результате нарушения перемирия погибли двое наших защитников, — сообщили в военном ведомстве. — Выражаем искреннее соболезнования родным и близким погибших».

ВСУ с утра 4 сентября ведут интенсивные обстрелы окраин Горловки. Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны украинской армии повреждения получил детский сад, линия электропередачи, дом и хозпостройка.

Кроме того, накануне вечером киевские силовики атаковали Докучаевск и село Ленинское на юге ДНР. ВСУ использовали 82-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбаса — нынешних Донецкой и Луганской Народных Республик — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. Киев в ответ начал силовую операцию против мирных жителей юго-востока. По данным ООН на январь этого года, с начала гражданской войны на Украине в Донбассе погибли около 13 тысяч человек.