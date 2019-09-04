Марков рассказал, как прогнать американцев с Украины

Спецпредставитель Вашингтона по переговорам с «Талибаном»1 Залмай Халилзад анонсировал эвакуацию из Афганистана пяти военных баз Пентагона в течение 4—5 месяцев. Об этом он рассказал изданию Tolo News.

В ответ американцы ждут от «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) гарантий безопасности и развития переговорного процесса с правительством Афганистана.

Глава Института политических исследований Сергей Марков в интервью Федеральному агентству новостей пояснил, что скрывается за планами США выйти из Афганистана, увидел в них очевидные параллели с украинской ситуацией, оценил будущее иранской ядерной сделки, а также рассказал о желании белорусского лидера Александра Лукашенко освободиться от пут американских санкций.

Американцы понимают лишь язык силы

— Сергей Александрович, означают ли слова американского посла Халилзада, что США на самом деле готовы покинуть Афганистан?

— Штаты ищут модель разрешения ситуации. Пока что их выход из Афганистана — вопрос не решенный. США хотели бы передать власть в этой стране некоему коалиционному правительству с участием умеренных исламистов. Но «Талибан», являющийся основной политической силой Афганистана, требует прежде всего, чтобы США полностью ушли из страны — лишь после этого талибы готовы прекратить огонь. Вашингтон же ищет компромисс. Под давлением «Талибана» он готов вывести свои военные базы, но при этом будет искать, как бы обмануть визави, в какой-то форме остаться — под видом военных советников, например.

— Что получится в итоге?

— Окончательная форма пока не понятна. Я склоняюсь к такому мнению: «Талибан», видя что американцы уступают, будет ставить вопрос жестко и действительно добьется полного ухода американцев из Афганистана. Это хороший пример для нас: американцы готовы уходить, готовы бросать своих марионеток, но понимают они только язык силы. Как путем военного давления вьетнамцы выгнали американцев, как талибы действуют в Афганистане, точно так же и мы должны прогнать американцев с Украины.

— Каким образом? Вы намекаете на ввод российских войск на Украину?

— Нет, речь идет о реализации вооруженного восстания на всей территории Украины, за исключением Галиции и Волыни.

— Есть ли у России ресурсы для подобного шага?

— Без сомнения. Если уж «Талибан» нашел ресурсы… У России точно больше ресурсов, чем у талибов. Но важно помнить, еще раз подчеркну: американцы понимают только язык силы.

Роковая ошибка Ирана

— Напряженность сохраняется и в ирано-американских отношениях. Президент Ирана Хасан Роухани исключил возможность переговоров с США в двустороннем формате. Однако, по словам исламского лидера, если Вашингтон снимет все санкции с его страны, Тегеран сможет, как и прежде, вступить в диалог в рамках группы «5+1». Как бы вы оценили перспективы иранской ядерной сделки?

— Иран хотел бы сохранения ядерной сделки. Но в условиях, когда США выходят из нее и давят на своих союзников, Иран хочет, чтобы ответственность за сохранение сделки взял на себя прежде всего Евросоюз. Брюссель пошел на публичный раскол с Вашингтоном по этому поводу, он поддерживает сделку. Однако не находит в себе сил противостоять американским санкциям и фактически действует под давлением, прекращая экономическое сотрудничество с Ираном. Тегеран же пытается остановить эти тревожные для него процессы и поэтому пытается вовлечь Евросоюз в переговорные процессы. Но мне кажется, здесь он допускает ошибку.

— Что вы имеете в виду?

— Иран постоянно выдвигает жесткие требования к слабым европейцам, которые прогибаются под американцев. Европейцы эти требования не выполняют, и в результате Иран идет в сторону отхода от ядерной сделки. Это постепенно сформирует в ЕС представление, что виноваты обе стороны. Сейчас Евросоюз считает виноватыми только американцев. Но если Иран будет и дальше идти по пути квазидавления на ЕС и предпринимать действия, разрушающие ядерную сделку, в результате Евросоюз в определенный момент переметнется на сторону США.

Тайное желание Лукашенко

— После разрушения Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности мир встал перед новым витком гонки вооружений. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не выходила из ДРСМД и не намерена производить или размещать соответствующие ракеты на своей территории. Можем ли мы рассчитывать на Белоруссию как на надежного союзника?

— Да, это заявление Лукашенко является критическим по отношению к России. Но с другой стороны, наша страна может разместить ракеты и в Калининграде, еще ближе к основным европейским центрам. Стратегически размещение ракет в Белоруссии значения не имеет. Минск просто просит европейцев и американцев не рассматривать его как слишком жесткого союзника Москвы. Таким образом он завуалированно просит о снятии санкций. Это то, чего сейчас хочется президенту Лукашенко больше всего. В этом желании есть много точек спора с Россией.

— Поясните, пожалуйста.

— Системе власти, которая была сформирована Лукашенко, не дается достаточно места в проекте Союзного государства. В Белоруссии есть опасения по поводу сохранности своей специфической, близкой к китайской, социально-экономической модели — модели не олигархического, а государственного капитализма. Россия же никак не решится пойти по пути, по которому пошел Китай. Мы помним, как Пекин предложил Гонконгу модель «одна страна — две системы». В отношениях с Белоруссией нам тоже стоит идти по этому пути.

1 Организация запрещена на территории РФ.