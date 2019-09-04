Эксперт рассказал, чем грозит использование разбитого смартфона

Москва, 4 сентября. Эксперт проекта Secret Service рассказал об опасности при использовании телефонов и планшетов с поврежденным экраном.

Разбитый экран может повлиять на здоровье пользователя. Он привел в пример случай, который произошел в США. Американец порезал палец о разбитый экран и получил заражение крови.

Эксперт напомнил, что все поврежденные гаджеты нужно срочно сдавать в ремонт. А при замене стекла следует обращать внимание на его целостность и качество.

По словам специалистов, поврежденный экран может отразиться на работе матрицы. Если через разбитое стекло попадет влага или пыль в матрицу, то устройство выйдет из строя, пишет Planet Today.

Ранее российские ученые пришли к выводу, что смартфоны негативно влияют на здоровье несовершеннолетних.