Пушков отреагировал на поздравление Трампа Польше с началом Второй мировой войны

Вашингтон, 4 сентября. Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на поздравление президента США Дональда Трампа в адрес Польши в годовщину начала Второй мировой войны.

Журналист издания Vox опубликовал видеозапись с необычным поздравлением Трампа. Главу Белого дома попросили сказать что-либо Польше в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Трамп не растерялся и поздравил поляков с началом войны.

«У меня отличное сообщение для Польши – Майк Пенс, наш вице-президент, должен был как раз туда прилететь… Я просто хочу поздравить Польшу. Это прекрасная страна с прекрасными людьми», — заявил Трамп.

REPORTER: Do you have a message for Poland on the 80th anniversary of World War 2?



TRUMP: "I do have a great message for Poland & we have Mike Pence, our vice president, is just about landing right now...I just want to congratulate Poland"



[Poland was smashed by Nazis in 1939] pic.twitter.com/PIOrhx3eC7 — Aaron Rupar (@atrupar) September 2, 2019

Комментируя поздравление Трампа в адрес Польши, Пушков отметил, что главе Белого дома попросту неохота разбираться, что там отмечают в Варшаве. Трамп предпочел провести время за игрой в гольф, нежели принимать участие в торжественных мероприятиях в Польше.

«Отправившись вместо Варшавы на гольфовое поле, Трамп ещё и поздравил (!) Польшу с началом Второй Мировой войны. Неохота ему разбираться, что они там отмечают», — написал Пушков в Twitter.

Ранее Трамп отказался принимать участие в торжественных мероприятиях в Польше из-за урагана «Дориан» в США. Издание The Independent написало, что американский лидер предпочел визиту в Польшу игру в гольф.