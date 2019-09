Пушков отреагировал на поздравление Трампа Польше с началом Второй мировой войны

Вашингтон, 4 сентября. Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на поздравление президента США Дональда Трампа в адрес Польши в годовщину начала Второй мировой войны.

Журналист издания Vox опубликовал видеозапись с необычным поздравлением Трампа. Главу Белого дома попросили сказать что-либо Польше в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Трамп не растерялся и поздравил поляков с началом войны.

REPORTER: Do you have a message for Poland on the 80th anniversary of World War 2?



TRUMP: "I do have a great message for Poland & we have Mike Pence, our vice president, is just about landing right now...I just want to congratulate Poland"



[Poland was smashed by Nazis in 1939] pic.twitter.com/PIOrhx3eC7