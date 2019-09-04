«Открытая Россия» Ходорковского готовит провокаторов для срыва голосования 8 сентября

Москва, 4 сентября. Настоящая фабрика провокаций открылась в российской столице в преддверии Единого дня голосования 8 сентября. Организаторы проекта проводят для будущих подстрекателей лекции, где, по сути, рассказывают о возможностях срыва дня голосования.

Организаторами тренинга для псевдонаблюдателей являются «Открытая Россия», которая существует на деньги беглого олигарха Михаила Ходорковского, и ассоциация «Голос», которая проходит процедуру ликвидации после признания иностранным агентом.

Специально подготовленные лекторы рассказывают провокаторам о технике работы наблюдателей на избирательных участках. Правда, инструкторы требуют от своих покорных слуг совсем другого, отметил РЕН ТВ.

«У нас есть фактически два способа. Это фото- и видеосъемки. То, что мы сняли, выложили в YouTube, Facebook, дает лишнее количество участников на очередном митинге», — заявил собравшимся лектор.

Помимо этого «учителя» рассказывают о способах, которые позволят провокаторам быстро поднять панику в социальных сетях и сделать яркий информационный вброс. Ко всему этому организаторы лекций всем подряд раздают редакционные удостоверения СМИ, которые дают им больше прав на участках. При этом вряд ли кто-то из обладателей полученного документа занимался журналистикой, для которой предназначены эти удостоверения.

Напомним, в августе сотрудники правоохранительных органов накрыли «фабрику троллей», созданную скандальным блогером Алексеем Навальным. Сотрудники проекта «борца за справедливость» орудовали в одной из квартир в Марьино. «Активисты» публиковали в социальных сетях заказные комментарии, призывая россиян участвовать в незаконных митингах и провоцируя на массовые беспорядки. Как отметил Telegram-канал «Шавки Красовского» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, «марьинская фабрика» могла быть лишь одним из филиалов целой сети, которая базируется в Москве.

Так называемая «оппозиция» устроила в Москве незаконные акции из-за недопуска к выборам в МГД их кандидатов, попавшихся на махинациях с подписями избирателей. МГИК не допустил ряд так называемых «независимых кандидатов» к выборам из-за огромного количества нарушений. Так, например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь в подписных листах были автографы мертвецов и несуществующих москвичей.

«Оппозиционеры» из-за отказа в регистрации устроили в Москве беспорядки. Федеральное агентство новостей выяснило, что организаторы сборищ свозили людей из регионов, которым в действительности нет никакого дела до Москвы. Сами проплаченные «гастролеры» сообщили, что организаторы незаконных митингов свозят «массовку» на незаконные акции целыми автобусами.