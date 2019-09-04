Милонов рассказал, как питерскую молодежь накачивали наркотиками на первомайских погромах

Правозащитный совет Петербурга и Институт региональной прессы приглашает местную прессу на презентацию книги Владимира Костюшева «В защиту человеческого достоинства. Доклад по общественному расследованию разгона шествия 1 мая 2019 года в Санкт-Петербурге». Либералы вновь обвиняют «кровавый режим» в репрессиях, но имели ли они место на самом деле? В вопросе разбиралось Федеральное агентство новостей.

Как выяснило ФАН, так называемая оппозиция во время митинга 1 мая, который прошел в Петербурге, «мотивировала» молодежь алкоголем и наркотиками. Стоит отметить, что мероприятие было согласовано, но это не помешало его участникам устроить стычки с правоохранителями. Митингующие позволяли себе матерные выражения и применяли физическую силу по отношению к силовикам. Отметим, что провокации готовились заранее, организаторы рассчитывали, что происходящее отснимут западные СМИ.

Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал безобразия, которые учинили оппозиционеры.

«Первое мая в Петербурге проходит спокойно, пусть и с натяжкой. К колонне «демократических сил» подмешивается колонна сексменьшинств. В этот раз необходимо было создать искусственную радикальную картинку, сделать так, что власть якобы подавляет инакомыслие. Несмотря на уговоры, если не сказать ласковые убаюкивания, которыми полицейские окружили организаторов, организаторы были изначально нацелены на другое. Они опоили участников, накормили их наркотой. Наркоты у них куча, потому что сам [депутат Законодательного собрания Петербурга Максим] Резник — сам законченный наркоман. Его давным-давно нужно выгнать из депутатов», — считает член нижней палаты парламента.

Политик предположил, что наркотики протестантам раздал Резник, либо его ближайшие соратники.

«Он [Резник], возможно, просто поделился своими наркотиками с другими участниками. А учитывая, что основные участники — это несознательная молодежь, они с удовольствием экстази или какие-то там спиды сожрали», — возмущается Виталий Милонов.

По его словам, те, кто устроили беспорядки, находились в измененном состоянии сознания.

«Это и есть объяснение того, почему люди действовали так иррационально. Их полицейские просили: не надо делать ничего противозаконного, вы можете спокойно идти. Нет, они нарвались на драку. Это была явно накачанная наркотой толпа», — подчеркивает депутат Госдумы.

В заключение он отметил, что Резник должен быть лишен депутатского статуса.

«Пока у нас депутаты Законодательного собрания кормят своих сторонников наркотиками… Я хочу напомнить версию взятия Зимнего дворца в 1917 году. И там были наркотики. Считаю, нужно взяться и наказать наркомана Резника и исключить его возможность воздействия на других людей с помощью наркотических веществ. И посмотреть, кто распространял, и привлечь этого человека за распространение. Потому что наркотики и протесты — это несовместимые вещи. Точно так же, как несовместимы наркотики и депутатство», — заключил Виталий Милонов.

Ранее стало известно, что Максим Резник курил, предположительно, марихуану. Депутат ЗакСа отказался отвечать на уточняющие вопросы, а во время скандала уехал из страны.