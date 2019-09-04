Израильский посол заявил, что Украина создала государство «из ничего»

Киев, 4 сентября. Украинская государственность, как и украинский язык — это выдуманная история. Об этом в эфире YouTube-канала Iton TV заявил бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.

По словам экс-посла, новой Украине пришлось «из ничего создавать государство», поскольку до этого не было никакой Украины.

«Отдельные составляющие были, но государства как такового, я имею в виду институты, политику, поведение внутреннее, внешнее. Это не государственность, у Украины не было государственности, пришлось ее выдумывать заново, включая язык», — объяснил израильский дипломат.

Напомним, в мае текущего года Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал закон об использовании украинского языка во всех сферах жизни. Украинский парламент ратифицировал документ еще в конце апреля.

Принятию скандального закона пытались помешать оппозиционные депутаты, но заручиться поддержкой парламентского большинства у них не получилось.

В документе украинский язык определяется как «единственный и исключительный» для использования практически во всех сферах жизни. Говорить не по-украински в образовательных и медицинских учреждениях, а также магазинах и кафе запрещалось. В дипломатическом ведомстве РФ в связи с этим ранее отметили, что единственной целью Киева, решившего принять закон об исключительности своего языка, является атака на русский язык.

Украинские власти взяли курс на масштабную украинизацию после государственного переворота 2014 года, после чего в стране началась гражданская война. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, заявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса.