Зеленский пошел на сделку с мафией на первом же заседании кабмина Украины

Президент Украины Владимир Зеленский впервые озвучил на встрече с новым руководством Верховной рады, кабмином и правоохранительными органами конкретные шаги по изменению экономической политики в стране. Однако высказанные им планы имеют мало общего с его предыдущими заявлениями.

В частности, Зеленский неожиданно поручил кабинету министров до октября разработать законопроект о рынке земель, а Раде — принять его, отменив мораторий на продажу сельхозугодий, до декабря текущего года. Впрочем, это было не единственное откровение от новой украинской власти.

Коррупция вечна

Ситуация, сложившаяся к началу сентября вокруг Зеленского и его команды, осложняется тем, что на выборах его поддержали очень разные люди — и само голосование было протестным, а не консолидирующим. Беднейшие слои украинского общества, избравшие нового президента, ждут, что теперь-то власть поднимет налоги на богатых и вернет Украине позабытые стандарты социальной защиты. Тогда как бизнес, который тоже голосовал за «Зе», ждет ровно обратного — для него существующие налоги чрезмерно высоки.

Впрочем, на заседании у Зеленского обсуждение начали не с понижения тарифов или роста экономики, а с большой приватизации и продажи земли. Неожиданность? Как посмотреть. О распродаже главной драгоценности Украины — ее черноземов — Зеленский вскользь вспоминал на протяжении всей своей предвыборной кампании, да и в первые сто дней президентства. Вот только мало кто ожидал, что эта тема станет центральной на первом же открытом заседании кабмина.

Одновременно прозвучал еще один тревожный звонок: новый премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что все последующие заседания кабинета министров будут закрытыми для СМИ.

«Заседания правительства не должны превращаться в шоу. Поэтому мы изменим формат их проведения», — заявил Гончарук.

Журналисты и политологи «незалежной» разглядели в этой фразе четкий подтекст: судя по всему, на ближайших заседаниях украинского правительства будут обсуждаться столь непопулярные шаги, что их огласка приведет к немедленному социальному взрыву.

Ситуацию не спасло даже поднятое Зеленским на встрече с чиновниками знамя «борьбы с коррупцией». Под этой помятой тряпицей каждый новый президент Украины пытается убедить избирателей в том, что «новая» власть будет радикально отличаться от предыдущей, «злочинной». Надо ли говорить, что с завидным постоянством каждый новый украинский «герой», бравшийся воевать с коррупционным драконом, через короткий промежуток времени сам становится им. Как правило, он направлял на себя и своих людей потоки «серых» и «черных» денег, без которых украинская экономика не может существовать.

Вот и «борьба с коррупцией» в исполнении Зеленского уже откровенно буксует. Связано это с тем, что в грязных схемах на Украине, помимо чиновников и бизнеса, участвуют миллионы неимущих граждан, получающих жизненно важные субсидии по сговору с чиновниками.

Отличный пример повальной украинской коррупции — история хищнической добычи янтаря в Полесье. Вот уже два десятка лет целые районы на севере страны находятся под параллельным управлением «бурштиновой» (янтарной) мафии. Желающие могут сами посмотреть выступление Зеленского на августовском совещании по вопросам незаконной добычи янтаря. Тогда президент уволил сразу нескольких ключевых силовиков и чиновников из «зараженных» районов: в грязных схемах они оказались прямыми выгодополучателями.

Вот он, первый шаг по очищению власти! Дави «янтарную» гидру дальше, отрубай ей голову за головой! Но нет. На нынешнем заседании кабмина мы увидели совсем другой подход: Зеленский поручил правительству Гончарука разработать и до 1 декабря принять законы о… легализации в стране добычи янтаря.

Неужели он забыл свои обещания? И что это как не потворство коррупции в исполнении первого лица государства? Видя, как Зеленский пошел на сделку с янтарной мафией, эта гидра теперь отрастит новые головы — уже под сенью нового закона о «декриминализации» янтарного промысла, который создаст для нее официальную «крышу» взамен на отступные в бюджет.

При этом поручение Зеленского «легализовать добычу янтаря» выглядит до предела издевательским. Ведь речь идет о том варианте добычи, когда «черные» копатели хищническим образом уничтожают тысячи гектаров девственного полесского леса, превращая его в вонючее болото. Так что же собирается «легализовывать» Зеленский? Или выяснилось вдруг, что в «зараженной» местности просто невозможно найти честных чиновников, которые не будут завязаны на местную мафию? Оба варианта хуже.

Рыба гниет всем туловищем

Конечно, формально ни сам Зеленский, ни ключевые лица его администрации или недавно назначенного правительства Гончарука пока не засвечены в коррупции. Похожая ситуация, кстати, сложилась во времена президентства Виктора Ющенко, автора знаменитой фразы «Эти руки ничего не украли». Если что-то и можно было предъявить в итоге Ющенко, так это его бездумное увлечение пчелами, пока за его спиной распродавали Украину — оптом и в розницу.

Напомним, тогда одним из самых мощных скандалов стала «разборка» между главой СНБО Петром Порошенко и премьер-министром Юлией Тимошенко, когда каждый из политиков обвинил другого в коррупции. Порошенко тогда с треском вылетел со своего поста, но Тимошенко это не спасло. Она впоследствии «залетела» на нары сразу по трем уголовным делам: расхищению японских денег, преданных Украине в рамках Киотского протокола, хищениям автомобилей для сельской медицины и газовому контракту с Россией.

Как говорили злые языки, Юлии Владимировне припомнили бы и больше эпизодов — но в этих трех она подставилась лично, поставив премьерскую подпись под документами. В итоге судили ее, понятное дело, не за коррупцию (что часто слабо доказуемо), а за превышение служебных полномочий.

Что касается среднего и нижнего уровня тогдашней украинской власти, то президентство Ющенко запомнилось столь мощным разгулом «молекулярной» коррупции, что ни «режим Кучмы», ни «смотрящие от Виктора Януковича» и рядом не стояли.

Ровно такая же угроза сегодня стоит и перед Зеленским с его разношерстной и во многом виртуальной командой. Набранные им «соросовские мальчики» из Киево-Могилянской академии плохо понимают, что такое государственное управление, предпочитая гонять по зданию кабмина на самокатах, как это сделал Гончарук в первый же день пребывания в здании на Грушевского. Зато старое украинское чиновничество прекрасно знает, как воровать, не привлекая внимания начальства.

Похоже, Зеленский и его люди вовсе не собираются «сливать отработанное масло» коррупции и давать украинскому обществу справедливый суд или эффективные госструктуры. Наглядный пример: еще в апреле этого года суды Киева приняли несколько спорных и, скорее всего, коррупционно-окрашенных решений по «Приватбанку». В частности, его национализация была признана незаконной, а его бывший хозяин Игорь Коломойский был освобожден от залоговых отягощений.

И что же мы видим спустя полгода? Да ничего: ни одно из этих решений толком не отменено. В августе Коломойский получил очередные «окончательные» решения Верховного суда Украины, которые делают отмену национализации «Приватбанка» если не реальной, то уж точно вполне вероятной. И где президент Зеленский? Сделал ли он какие-либо обязывающие заявления по «Приватбанку» и Коломойскому? Конечно, нет.

Последний штрих: Дмитрий Дубилет, во время пребывания которого в руководстве «Приватбанка» были выданы многие сомнительные кредиты, не далее как на прошлой неделе был назначен… украинским министром в статусе фактического администратора нового правительства страны.

Перезагрузка? Скорее, окончательный отжим остатков Украины у ее обнищавшего населения.