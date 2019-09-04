Глава МИД Финляндии отметил роль России в решении глобальных кризисов

Хельсинки, 4 сентября. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто оценил роль России в решении глобальных кризисов. Политик отметил, что трудно представить решение мировых проблем без России.

«Очень трудно представить решение (глобальных кризисов) без России, или решение, по которому Россия не являлась бы в каком-то смысле активным партнером», — заявил глава внешнеполитического ведомства Финляндии в интервью газете Financial Times.

Хаависто выразил мнение, что Европейскому союзу следует активизировать усилия по улучшению отношений с Россией для того, чтобы повысить европейскую безопасность перед лицом международных конфликтов, трансатлантической напряженности, а также выхода Великобритании из ЕС.

Глава МИД Финляндии подчеркнул, что шанс на достижение прогресса в отношениях России и Европы появился после смены руководства на Украине и прихода Владимира Зеленского на пост президента страны.

«Теперь (в Киеве) новое руководство, и мы, конечно, можем считать, что это новая возможность», — добавил министр.

Ранее в Хельсинки прошла встреча главы Финляндии Саули Ниинисте и президента РФ Владимира Путина. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений России и Финляндии и актуальные темы, касающиеся международной повестки, в том числе восстановление нормального диалога между РФ и Евросоюзом. Путин отметил, что Москва заинтересована в восстановлении полноформатных отношений с ЕС.