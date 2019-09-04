Моди поблагодарил Путина за орден Андрея Первозванного

Владивосток, 4 сентября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента РФ Владимира Путина за вручение ордена Андрея Первозванного. Об этом Моди сообщил во время переговоров в расширенном составе во Владивостоке.

«Я благодарен вам и народу России за эту награду. Орден, которым меня наградили, демонстрирует особые дружеские отношения между народами наших стран. И это огромная честь для более чем миллиардного народа Индии», — заявил премьер-министр.

Кроме того, Моди назвал Россию близким другом и доверенным партнером Индии и отметил, что Путин уделяет личное внимание развитию стратегического партнерства двух стран.

«Мы с вами регулярно встречаемся как два близких друга, я также неоднократно общался с вами по телефону. И я никогда не чувствую во время этих переговоров никаких сомнений, что наши встречи очень важны», — подчеркнул премьер-министр Индии.

Моди отметил, что за время президентства Путина отношения России и Индии укрепились, что поспособствовало прогрессу, миру и стабильности не только этих двух государств, но и всего мира.

Напомним, Нарендра Моди прибыл во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит с 4 по 6 сентября. В ходе встречи Владимир Путин пригласил индийского премьер-министра на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне в Москву, сообщает «Царьград».

Ранее Моди рассказал об «особой химии», которая присутствует в его отношениях с Владимиром Путиным. Премьер-министр Индии сообщил, что высоко ценит доверительные отношения, сложившиеся между Нью-Дели и Москвой, передает НСН.