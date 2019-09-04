Семья Анастасии Заворотнюк отказалась от помощи коллег-актеров

Москва, 4 сентября. Семья актрисы Анастасии Заворотнюк, вокруг которой появились слухи об онкологии, отказалась от помощи артистов. Об этом сообщили родственники актрисы.

«Деньги есть», — так ответили родные актрисы на предложение помощи, передает «Царьград».

Члены семьи не стали отвергать факт, что деньги нужны, а просто ответили, что средства есть.

Информацию об отказе семьи Заворотнюк от помощи подтвердили и коллеги Анастасии, снимавшиеся с ней в одной из картин.

«Семья Насти сказала, что у них деньги есть, все есть, помощь им не нужна», — объяснили артисты.

Поводом для слухов о возможном онкологическом заболевании (раке мозга) у актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк стало редкое появление артистки на публике и сорвавшееся участие в спектакле «Все мужчины делают это». В постановке в Петербурге Заворотнюк тогда заменила Ирина Сотикова.

Представители актрисы информацию о болезни опровергают, оправдывая отсутствие Анастасии различными семейными обстоятельствами, а также уверяют, что вскоре она вернется к работе.

Тем временем коллеги артистки выражают тревогу о состоянии Анастасии, но сказать наверняка о ее состоянии не могут.

Петр Чернышов, супруг артистки, не дает никаких комментариев. Ранее знакомые фигуриста заявили, что он собирается пропустить ледовый спектакль, чтобы побыть с женой, но в итоге он вышел на лед. Подтверждением тому стали фотографии Чернышева и Татьяны Навки с состоявшегося концерта.