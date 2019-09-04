Google отметил свой день рождения на темной стороне силы

Свой очередной день рождения американский интернет-гигант Google отмечает без фанфар и праздничного «дудла» — ведь и дата некруглая, да и перспективы не самые ясные, несмотря на нынешнее лидерство в западном сегменте Мировой сети.

Какой же путь прошел Google за эту пару десятилетий и чего в итоге достиг? В этих вопросах разбирался обозреватель Федерального агентства новостей.

Однажды, в далекой-далекой галактике…

Сразу нужно оговориться: дата 4 сентября 1998 года является официальным днем рождения корпорации Google. Частная же компания, которую зарегистрировали ее основатели Ларри Пейдж и Сергей Брин, возникла полутора годами ранее, еще 4 января 1996 года.

С самого начала Google сосредоточился на создании эффективных поисковых роботов. К тому времени Интернет вступил в стадию очень быстрого роста, и практически все каталоги сайтов, которые скрупулезно вели тогдашние поисковики, устаревали на глазах, теряя свою эффективность.

Тогда, во второй половине 1990-х, стало понятно, что заимствованный из телефонной сети принцип «желтых страниц» уже не действует: люди не хотели листать бесконечные страницы «тематических сайтов», чтобы найти нужную им информацию. Предложенный Google принцип контекстного взаимосвязанного поиска оказался настоящим спасением для юзеров всего мира.

Идея была простой: поисковик не только оценивал число вхождений того или иного слова в текст самой страницы, но и анализировал взаимосвязи найденной страницы с другими сайтами и страницами, позволяя оценить, насколько часто на указанный материал ссылаются другие. Такой подход был похож на принцип оценки научных работ, чья важность может быть определена по так называемому «индексу цитирования», который учитывает ссылки на работу в публикациях других ученых.

Построенный на этом принципе алгоритм PageRank, который тогда разработали Пейдж и Брин, превратился в «спасательный круг» для пользователей, тонущих в море информации.

Впрочем, как оказалось, эта идея пришла в голову не только основателям будущего Google: в том же далеком 1996 году небольшая поисковая система RankDex, разработанная китайским студентом Робином Ли, использовала аналогичную стратегию для ранжирования страниц. Ли впоследствии запатентовал RankDex, а в дальнейшем использовал эти патенты, когда в 2000 году основал крупнейший китайский поисковик Baidu — и стал миллиардером.

С технологией PageRank связана еще одна веселая история. Пейдж и Брин изначально назвали свою поисковую систему BackRub (букв. «помять спину»), иносказательно подчеркивая принцип работы алгоритма. На одной из встреч с возможными инвесторами в августе 1998 года основатель Sun Microsystems Энди Бехтольшейм решил поддержать Пейджа и Брина, выписав им чек на 100 тысяч долларов.

Однако в спешке он не расслышал Брина, который ляпнул, что система может выдать «гугол ссылок» (число 1099, единица со ста нулями). В итоге Бехтольшейм выписал чек на имя несуществующей компании Google Incorporated, а Брину и Пейджу пришлось срочно менять название своего BackRub, чтобы обналичить столь необходимый им чек.

Кстати, всего годом позже Пейдж и Брин, будучи еще аспирантами и с трудом совмещая учебу и бизнес, предложили главе поисковика Excite Джорджу Беллу… купить Google за миллион долларов, но тот отверг предложение. В то время Excite был самым узнаваемым поисковым брендом, и отказ выглядел достаточно обоснованным. Однако впоследствии это решение называли одной из крупнейших ошибок, которые когда-либо были сделаны в цифровой индустрии. На сегодняшний день о поисковике Excite мало кто знает, хотя эта торговая марка еще существует.

От цензуры до спецслужб

Описывать все перипетии корпоративного роста теперь уже самого крупного и наиболее используемого в мире интернет-поисковика, пожалуй, не столь интересно. После того как Google заинтересовались крупные инвесторы, судьба детища Пейджа и Брина стала похожа на жизнь многих других публичных компаний: венчурные инвесторы, IPO, выход на биржу, капитализация, отчеты, акции, дивиденды…

Гораздо интереснее то, куда в итоге Google и его пользователи пришли спустя 21 год после официальной даты возникновения компании.

Поисковая система Google сегодня занимает более 60% мирового рынка. Ежедневно она регистрирует около 50 млн поисковых запросов и постоянно индексирует более 8 млрд веб-страниц. Кроме одноименного поисковика, в структуру Google (с 2015 года получившего название Alphabet Inc.) входят такие популярные сервисы, как почта Gmail, браузер Google Chrome, программа мгновенного обмена сообщениями Hangouts. Кроме того, Google ведет разработку мобильной операционной системы Android для мобильных устройств, собственной операционной системы Google Chrome OS и устройства Google Glass. В состав Alphabet Inc. также входят популярный видеохостинг YouTube и социальная сеть Blogger.

Неудивительно, что при таком размахе информационных сервисов Google не раз становился центром скандалов, связанного со свободой и безопасностью в Сети.

Неофициально именуемый «Корпорацией Добра», по факту Google давно превратился в собственную противоположность. Он осуществляет слежку за пользователями, перлюстрирует их файлы и почту, негласно сотрудничает со спецслужбами и осуществляет интернет-цензуру под видом «объективизации поиска».

Открылось это вовсе не сегодня. Еще 14 мая 2010 года корпорация Google призналась, что «случайно» собирала данные, передаваемые через WiFi-сети. Программный комплекс машин Street View оказался настроен крайне оригинальным образом — он записывал все, что ловилось в WiFi-эфире вокруг него. В результате компания получила пароли и другую информацию конфиденциального характера, необходимую для входа в электронную почту частных и юридических лиц.

Показательно, что Google признала тот факт только после публичного разоблачения, а всю вину за произошедшее повесила на простого «стрелочника»-разработчика. В корпорации заявили, что не знали о проблеме до того, как власти Германии обратились к ним с претензиями, а специалист «неправильно понял» техническое задание.

Летом 2013 года благодаря бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену стало известно о том, что американское правительство платило Google, Yahoo, Microsoft и Facebook миллионы долларов за раскрытие информации об интернет-пользователях в рамках программы слежения PRISM. Расходы, согласно документам, были покрыты АНБ, которое таким образом получило доступ не только к данным пользователей, но и к их конфиденциальной информации, включая содержимое почты и файлов, хранящихся Google.

Данный факт стал известен благодаря еще одной утечке: несколько резонансных арестов педофилов в Калифорнии стали возможными благодаря тому, что Google «стучал» в полицию, проверяя все изображения на онлайн-дисках пользователей, включая «закрытые» альбомы. Арестованные, судя по всему, загрузили себе на компьютер известные Google фотографии: как было сообщено, каждая фотка, загружаемая на сервисы корпорации, проверяется на совпадение хешей (контрольных сумм) с базой незаконного контента. Который… тоже хранится где-то в недрах Google.

Google постоянно сохраняет так называемые файлы cookie, которые позволяют уверенно идентифицировать практически любого пользователя. Защиты от cookie нет: для обмана этой системы надо постоянно заходить с разных устройств и не авторизовывать себя в Сети, что сейчас мало кто делает в повседневной работе. В итоге на серверах Google с уникальным номером cookie ассоциируются все запросы любого пользователя. Кроме того, cookie, производимый любым браузером, в системе Google сопоставляется с местоположением из Google-карт, информацией из YouTube и полностью перлюстрированной почтой Gmail.

В итоге при помощи своих «сервисов» Google может узнать о пользователе практически все: пол, возраст, адрес, финансовое состояние, состояние здоровья и массу других важных и часто конфиденциальных данных. Полученные данные используются для собственной рекламы Google; а кроме того, подобный профиль пользователя помогает спецслужбам или заинтересованным лицам понять о предпочтениях и намерениях того или иного человека больше, чем можно установить при прослушке его телефонов или наблюдении за ним в реальной жизни.

При этом функции слежения за пользователем встроены практически во все продукты Google. Так, в феврале 2012 года выяснилось, что «Корпорация Добра» следила за пользователями браузера Safari, даже если люди прямо просили этого не делать в специальном диалоге.

Показательно и то, что если вы что-нибудь купите в Google Play и поедете туда, где он не доступен, то ваша покупка автоматически удалится, ведь Google следит за вами! Сделано это будет через функции ОС Android — с их помощью Google может удаленно устанавливать или удалять программное обеспечение даже без согласия пользователя.

А в мае 2013 года выяснилось, что Google систематически вскрывает переписку клиентов своей почтовой службы Gmail с целью предоставления более целевой рекламы клиентам данного сервиса. На все обвинения компания ответила в духе «Читайте пользовательское соглашение, это нам разрешено».

Стоит упомянуть и о цензуре в Google. В 2017 году председатель совета директоров Alphabet Эрик Шмидт заявил, что входящая в этот холдинг компания Google будет понижать ранжирование сайтов российских информагентств RT и Sputnik в подборке новостей — якобы для того, чтобы избежать «манипуляций» информацией со стороны указанных СМИ. Хотя по факту манипулированием занимается сам Google, проводя хоть и мягкую, но однозначную политику цензуры по отношению к неугодным масс-медиа.

Связано это с давно известным фактом: 99% людей используют результаты с первой выданной страницы поиска, а половина пользователей и вовсе открывают 1—2 ссылки из топовой выдачи, в основном из первых строк. Впоследствии, уже в нынешнем году, из внутренних документов Google выяснилось, что разница между «весом» RT и ведущих американских СМИ составляет без малого два раза — то есть Google фактически убрал российский ресурс из подавляющего большинства своих поисковых выдач.

Когда же от него действительно требуется ограничение поисковой выдачи, Google вдруг превращается в «поборника свободы» Буквально вчера стало известно, что американская компания до сих пор не выплатила штраф в размере 700 тысяч рублей, назначенный в июле Роскомнадзором. Как оказалось, Google нарушил требования закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», не исключив из своих результатов ссылок на противоправную информацию, доступ к которой законодательно ограничен в России...

Что ж, с днем рождения тебя, «Корпорация Добра», давно перешедшая на темную сторону силы!