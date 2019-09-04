Проект «Дневник группы Дятлова: последняя страница» покажет эксклюзивные фото и записи

Москва, 4 сентября. Видеоагентство Ruptly представит мультиплатформенный интерактивный проект «Дневник группы Дятлова: последняя страница», в рамках которого будут обнародованы эксклюзивные фотографии и архивные записи, сообщила глава Ruptly Динара Токтосунова.

Проект приурочен к 60-летию загадочной гибели девяти туристов на перевале Дятлова и основан на реальном дневнике погибших. Для этого авторы собрали личные записи участников экспедиции, их фотографии.

В рамках «Дневника группы Дятлова: последней страницы» каждый сможет пройти по маршруту туристов — вплоть до места трагедии, и провести собственное расследование произошедшего.

«Наш проект выходит за рамки привычной документалистики: мы собрали все версии произошедшего, а пользователи могут выбрать ту, которая кажется им наиболее вероятной», — приводит слова Токтосуновой RT.

В рамках проекта команда Ruptly проделала тот же путь, что и группа Дятлова. Съемки велись в том числе с помощью дрона. Участники экспедиции встретились и побеседовали с местными жителями, следователями и экспертами, которые поделились своими воспоминаниями и мыслями о трагедии.

В рамках проекта будут представлены эксклюзивные архивные записи и фотографии, отметили в Ruptly.

Напомним, в начале 1959 года группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова совершала лыжный поход по Северному Уралу. Когда студенты перестали выходить на связь, отправившиеся на их поиски спасатели обнаружили их мертвыми. Причина гибели туристов остается неизвестной на протяжении 60 лет. В марте 2019 года СК РФ пришел к выводу, что группа Дятлова погибла из-за схода лавины и неопытности туристов.