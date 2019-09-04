Что происходит в городах Идлиба, освобожденных от террористов — видео ФАН

Хан-Шейхун, 4 сентября. Сирийская арабская армия освободила ряд городов, деревень, ферм и холмов на юге и юго-востоке Идлиба после уничтожения оставшихся скоплений боевиков запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра1» и ее союзников.

Военный источник сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей, что силы САА, действующие в южном Идлибе, продолжают боевые операции против укрепленных пунктов, используемых бандформированиями. Террористы были разбиты на нескольких занимаемых участках и понесли тяжелые потери в живой силе и вооружении.

Источник рассказал об освобождении таких населенных пунктов, как Аль-Хувейн Аль-Кабир, Телль-Губар, Аль-Скиат, Ат-Тамана, Телль-Турки, Саид-Али, Саид-Джафар, а также ферм к западу и востоку от Ат-Таманы.

Напомним, неделю назад армейские части установили контроль над стратегически важным городом Хан-Шейхун, а также городами Аль-Латамина, Кафр-Зета, Латмин, Мурек и Маркаба на севере провинции Хама. Скрывавшиеся там остатки бандформирований были уничтожены или бежали на север.

1 Организация запрещена на территории РФ.