Сирийские школьники в Восточной Гуте получили рюкзаки и тетради от России

Дамаск, 4 сентября. Сирийские школьники получили наборы для учеников старших и младших классов в ходе гуманитарной акции, прошедшей на территории Восточной Гуты. Гуманитарная помощь была доставлена военными из российского Центра по примирению враждующих сторон.

ЦПВС провел гуманитарную акцию в поселке Айн-Терма. Для того, чтобы помочь сирийским школьникам успешно начать новый учебный год, российские военные привезли 60 учебных наборов для учеников младших классов и 500 школьных наборов для старших классов. А родителям школьников раздали 750 продовольственных наборов — с мукой, крупами и конфетами.

Как сообщают источники Федерального агентства новостей, в проведении гуманитарной акции ЦПВС принял участие Башар Нури, представитель сирийского фонда «Уафа». Меценат передал 1 500 000 сирийских фунтов (около 200 тысяч рублей) для восстановления и оснащения школы имени Ридуа Абду Резек, на базе которой проводилась гуманитарная акция.

Стоит отметить, что с начала работы ЦПВС в Сирии было проведено порядка 2,2 тысяч гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза, в первую очередь продуктов питания, составил более 3,5 тысяч тонн. При этом в начале каждого учебного года российские военные традиционно стараются помочь учащимся в Сирии, раздавая учебники, тетради, рюкзаки и письменные приборы — во многих бедных районах разрушенной войной страны элементарные школьные принадлежности представляют собой большую ценность.