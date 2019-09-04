Путин заявил, что РФ и Индия согласовали солидный пакет двусторонних документов

Владивосток, 4 сентября. Российская Федерация и Индия согласовали солидный пакет двусторонних документов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

«Согласован солидный пакет двусторонних документов, в том числе в торгово-инвестиционной сфере, в области промышленности, военно-технических связей, образования, культуры», — сказал глава российского государства.

По его словам, этой встрече предшествовала тщательная подготовительная работа по линии министерств, ведомств и коммерческих организаций.

Ранее российский лидер пригласил Моди на юбилей Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

Российский президент встретил премьер-министра Индии в среду на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где начал свою работу Восточный экономический форум (ВЭФ-2019). Индийский глава правительства прилетел в столицу Приморского края этой ночью, он находится в РФ с официальным визитом по приглашению Путина.

Лидеры двух государств тепло поприветствовали друг друга, пожали друг другу руки и некоторое время пообщались тет-а-тет на причале, направляясь к катеру. После этого Путин и Моди отправились на судостроительное предприятие «Звезда».

Пятый Восточный экономический форум начал свою работу Владивостоке, он продлится до 6 сентября.