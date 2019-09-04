Дрессировщик Аскольд Запашный перенес сложную операцию в Германии

Берлин, 4 сентября. Заслуженный артист России, дрессировщик, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный перенес срочную операцию на позвоночнике в Германии. Об этом он сообщил подписчикам в Instagram.

Как уточнил артист, он перенес пятую операцию на позвоночник. Дрессировщик поблагодарил врачей, которые «не в первый раз превращают из инвалида в работоспособного человека». Запашный надеется быстро реабилитироваться и снова приступить к работе.

Кроме того, его брат Эдгард Запашный опубликовал снимок, сделанный в 2014 году, и подтвердил, что Аскольд Запашный перенес сложную операцию в Германии. Именно в 2014 году в спину Аскольду Запашному медики вставили железную конструкцию. Как уточнил Эдгар, в течение пяти лет металлическая вставка удерживала позвоночник и позволяла передвигаться самостоятельно.

В феврале 2017 года немецкие врачи провели операцию по замене межпозвоночного диска шейного отдела директору Большого Московского государственного цирка Эдгарду Запашному.

«Сейчас мое состояние стабильное, нахожусь под круглосуточным наблюдением врачей. Ко мне прилетела мама и помогает передвигаться», — сообщал знаменитый дрессировщик.

Плановая операция проводилась в городе Дуйсбурге. Следующие десять дней Запашный будет проходить курс восстановления в Германии.