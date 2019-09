Трампа обвинили в публичном харассменте представителей прессы. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

В США паранойя о вмешательстве России в выборы президента, Путин на обложке американского СМИ. Об этом и многом другом Александр Малькевич расскажет в новом выпуске «Слова на свободе».

Треть президентского срока Трамп «окучивал» собственные месторождения недвижимости

По традиции начнем с США, с рассказов о Дональде Трампе и о порушенных надеждах. В Польше отметили 80 лет с начала Второй мировой войны. Правда, чем ближе к дате, тем меньше почетных гостей там оказалось. Германия прислала президента Штайнмайера — номинальную фигуру. Он должен был каяться, и он каялся. Президент Польши тут же выставил ему какой-то гигантский счет, который должна выплатить Германия полякам. Ангела Меркель участвовать во всем этом не захотела. Но, самое главное, подвел Дональд Трамп! Он на торжества, пусть и печальные, не приехал. Официальная причина — надвигающийся на США ураган. Поехал Пенс. А Трамп отправился в собственный гольф-клуб. Чем мне нравятся американские журналисты — серьезные темы они поднимать не хотят, они любят работать с калькулятором. Высчитывают, сколько раз Трамп сходил в туалет, сколько раз написал в Twitter слово «Россия» и тому подобное. Посчитали: меньше тысячи дней у власти находится Трамп, но есть страшные, изобличающие его цифры. 294 дня он провел в тех или иных зданиях, помещениях и прочих объектах недвижимости, которые принадлежат ему. Честно говоря, не знаю, что в этом такого, но тем не менее треть президентского срока Трамп «окучивал» собственные месторождения недвижимости. И, чтобы окончательно припечатать поляков и примкнувших к ним украинцев, Трамп, находясь у себя в гольф-клубе, следил за приближением урагана и отдавал распоряжения.

Барака Обаму хотят вызвать в Конгресс США для дачи показаний

Но у Трампа полоса относительно белая. А вот у кого скоро будет черная, так это у Барака Хусейновича Обамы. Смотрите, какая штука. В Конгрессе США, а особенно в Палате представителей, чем развлекаются эти самые конгрессмены? Постоянно проводят слушания и вызывают повестками всех кого не лень: сегодня — Цукерберга, завтра — юристов Трампа, Мюллера, послезавтра — сына Трампа… «Скажите нам, положа руку на библию, что вы там замышляли против нашей страны?!» И обычно все это шло в одностороннем порядке: демократы мочили администрацию Трампа, республиканцев и других разных людей. Но пришло время для ответного хода. Линдси Грэм — человек своеобразный, это он требовал, чтобы спецслужбы США внимательно проверили футбольный мяч, который Путин подарил Трампу в прошлом году, так как считал, что он напичкан жучками. Грэм — сенатор, возглавляет в верхней палате Конгресса судебный комитет. И он говорит, что пришло время вызвать Обаму и заслушать его в связи с 2016 годом и президентской кампанией. Ему хочется понять, кто отдавал распоряжение бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, кто отдавал приказы по слежке за Трампом и его штабом. Грэм хочет вызвать и Коми, и его зама Маккейба, и бывшего директора ЦРУ, и бывшего директора нацразведки. Пусть все дадут показания, чтобы установить истоки расследования Мюллера. Грэм отчасти прав, без Обамы и интересов демократической партии ничего бы не было. Шоу обещает быть очень ярким.

Шоу продолжается, или Как проходит праймериз демократов

Теперь о другом шоу, которое перманентно продолжается в течение полутора лет в США. Это — избирательная кампания. Стараюсь вам периодически рассказывать о праймериз демократов. Они пытаются отобрать из толпы своих персонажей кого-то, кто бросит вызов Трампу. Пока лидирует Джо Байден, мой любимец. Напоминаю, в следующем году ему исполнится 78 лет — самое время становиться президентом США. Если деменция не помешает. Есть еще другой харизматик Берни Сандерс — он, кстати, еще на год старше Байдена, но пока что уступает ему. Мне просто интересно, к весне следующего года, когда будет съезд Демократической партии, что все они будут нести? Потому что Сандерс вышел в Twitter и заявил: «Мы должны легализовать марихуану на национальном уровне и отказаться от всех вынесенных приговоров».



Сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джилибрант сошла с дистанции, не может больше участвовать. Написала, что гордится командой и всем, чего достигли. Человек с нулевым рейтингом уходит из борьбы, но при этом какой пафос! И по традиции комментарий от Дональда Трампа. Он написал, что ему грустно, что она ушла, и он очень рад, что демократы так и не узнали, что именно Джилибрант была тем самым кандидатом, которого он больше всех боялся. Но теперь все будет хорошо.

Троллинг над Хиллари Клинтон

Ну, и к вопросу троллинга. Похулиганили эсэмэмщики Трампа. Несколько дней на официальном сайте его избирательной кампании появлялась заставка с трибуной, за которой стояла Хиллари Клинтон, на фоне Капитолия, с микрофоном, президентской печатью и надписью «404 страница не найдена». Но это была издевка, глумление, потому что дальше под картинкой располагалась подпись «Ой, странно, вы видите то, чего не существует, попробуйте перейти на нашу страницу» и ссылка на настоящий сайт.

Избирательная комиссия идет, а избирком не работает

Еще немножко об американских выборах. Мы тут российские избирательные комиссии поругиваем, претензии к избиркому. В Штатах есть федеральная избирательная комиссия, американский ЦИК. И он приостановил свою работу. Кампания идет полным ходом, а избирательная комиссия не работает, потому что не хватает членов избиркома. Один из них ушел в отставку. Всего было шесть человек, а осталось три. Должно же быть минимум четыре, чтобы аппарат работал. Дальше получается проблема, потому что три оставшихся — республиканцы. Значит, остальные, по идее, должны представлять демократов. Но Сенат не пропускает их, получается забавный тупик. Вот такой бардак происходит в избирательной системе страны, которая всех нас поучает.

Власти Нью-Йорка хотят упразднить образовательные программы для одаренных детей

Еще два прекрасных сообщения из Нью-Йорка. Мои любимые американские законы. Мэр Нью-Йорка Билл Деблазио решил, что нужно выступить за «десегрегацию системы образования». Власти города хотят упразднить образовательные программы для одаренных детей по соображениям политкорректности. Оказывается, среди одаренных детей, которых учили бесплатно или с большими скидками, было непропорционально много белых детей и азиатов. А это может быть воспринято как дискриминация.

За изнасилование пьяных девушек злоумышленникам не «светит» статья

Нью-Йорк продолжает жечь. Мэр высказался, теперь вступил в дело окружной прокурор Манхэттена. Он тоже опубликовал свои разъяснения, но про другое — про пьяных девушек. Сообщил, что действие статьи за изнасилование на них больше не распространяется. Дело в том, что местные законы квалифицируют опьянение как беспомощное состояние. То есть, если злодей воспользовался беспомощным состоянием жертвы, это отягчало произошедшее. А теперь окружной прокурор разъяснил, что если жертва добровольно принимала алкоголь и пришла в состояние сильного опьянения, то все. Даже если другая сторона понимала, что жертва в беспомощном состоянии. Окружной прокурор сказал: «Мой офис будет отклонять подобные заявления». Предположим, девушка, женщина по каким-то причинам оказалась в состоянии «перебравшей», этим воспользовались различные злоумышленники, после чего они выходят, потирая руки, и говорят: «Такие законы у нас, нечего пить было». Это мне напоминает известные корявые размышления доморощенных убогих философов о том, что короткую юбку надела — виновата. Нью-Йорк, наши дни, Америка!

Дональда Трампа обвинили в публичном харассменте представителей прессы

Теперь еще немного о харассменте. О публичном харассменте представителей прессы. Я постоянно рассказываю о том, что у Трампа сильные эсэмэмщики, неплохие пиарщики, но и юристы оказались тоже очень даже ничего. Два с половиной года Трампа и его администрацию мочит американская либеральная пресса. Причем зачастую самым гнусным образом: сговор Трампа с Россией например. А еще недавно телеканал CNBC поделился сенсацией — Трамп получал кредиты от россиян через Deutsche Bank. Правда, ничего не предъявили и после обращения юристов Трампа вынуждены были даже извиниться. И что стала делать команда Трампа? Они начали заниматься тем же, чем либеральные журналисты занимались в отношении консерваторов, — стали выискивать разные записи в соцсетях 5-летней, 10-летней давности и предъявлять их. Причем эти твиты были антисемитскими, российскими, их теперь публикуют и вынуждают, ну, в частности The New York Times, увольнять за это сотрудников. И тут прогрессивная общественность взвыла, Дональда Трампа обвинили в публичном харассменте представителей прессы: «Как его соратники посмели распространять частную информацию о журналистах, их собственные твиты — это нарушение права на личную жизнь». И я должен опять просмаковать. The New York Times опубликовало публичное письмо, и там было сказано примерно следующее: «Журналисты имеют право копаться в «грязном белье» политиков, а вот наоборот — нельзя. Власть не имеет права разбираться в «грязном белье» журналистов, журналисты выше этого, они не могут быть подотчетными обществу». А как это не могут?! Могут и обязаны!

Американцы будут использовать фейковые страницы в соцсетях

И еще немного о двойных стандартах американцев. США будут использовать фейковые страницы в соцсетях, но только с благими целями — для проверки людей, въезжающих в их страну. Министерство внутренней безопасности разрешило сотрудникам миграционной службы США отслеживать информацию об иностранцах, которые хотят получать визу, грин-карту, гражданство, с помощью фейковых аккаунтов. Уже в июне государственный департамент США ввел такую практику — подаешь документы на американскую визу, предоставляй свои имена в социальных сетях. И теперь разрешено официально рассматривать все это с помощью поддельных учетных записей. Twitter, Facebook, в том числе по требованию властей США, блокировали и блокируют сотни аккаунтов, которые подрывают основы демократии, политические позиции, управляются китайским, русским, иранским правительством. То есть китайцы, русские, другие делают фейки, чтобы навредить, и только настоящие американские фейки сделаны для благих целей.

Главный редактор «Медузы» выступит на российском медиафоруме

Ну и еще две новости в завершение программы про СМИ, которые работают с Россией и против России. Интернет-издание «Медуза». Главный редактор Иван Колпаков активно пробует себя в качестве лектора. Он собрался 13-14 октября выступить в Киеве и там поделиться опытом, рассказать, как нужно информационно бороться с Россией. Ему не дали. То есть украинские националисты сорвали выступление Колпакова в Киеве, угрожали ему, организаторам. Получается какая-то ерунда. Он с чистым сердцем и открытой душой хотел сплотить силы вместе — не дали, не пустили. Зато отличился Красноярский край. Там в начале октября, причем при поддержке администрации, за бюджетные деньги, назначен медиафорум «Енисей». Заявлены два хедлайнера — Ирада Зейналова и Иван Колпаков. Ирада Зейналова, правда, через соцсети сообщила, что ничего не знает об этом. Зато вот Колпаков, руководитель антироссийского СМИ, должен выступать с лекциями в сердце Сибири за бюджетные деньги, учить региональных журналистов, как «любить Россию», как хватать за различные части тела своих сотрудниц. Я считаю, «отличный выбор», обратился уже и к губернатору края как член Общественной палаты России, буду обращаться и в другие инстанции. Хочу узнать гонорар Колпакова, сколько из бюджета края ему заплатят за вот эти глубинные знания.

Новый медиапроект в России от Конгресса США

Началась осень, и со 2 сентября заработал на территории России еще один проект «Радио Свобода». Уж извините, что пиарю, просто мне несколько странно все это. У «Радио Свобода» есть куча «дочек», которые окучивают по территориальному признаку различные макрорегионы нашей страны, рассказывают, как мы плохо живем. Мы можем себе представить, чтобы в США появились «Нью-Йорк-реалии», «Лос-Анджелес-реалии», «Майами-реалии», «Чикаго-реалии»? Был же проект USA Really, который закатали в асфальт как российскую пропаганду. То есть там это пропаганда, а здесь — «луч света и добра, который призван осветить наше темное царство». И у них получается. С этим нам и жить в самой либеральной стране с точки зрения свободы слова.