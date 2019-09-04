Польша стала рассадником лжи о Победе Красной армии. Колонка Евгения Беня

В МИД Польши еще раз объяснили отказ приглашать Россию на прошедшее 1 сентября в Гданьске 80-летие начала Второй мировой войны. По мнению польских дипломатов, Россия не заинтересована в сохранении «духа исторической правды».

На годовщину нападения нацистской Германии на Польшу Варшава пригласила страны — члены НАТО, Европейского союза, Восточного партнерства. Была приглашена и канцлер Германии Ангела Меркель, и 200 представителей Германии, чтобы совместно с ними провести так называемый «Марш жизни».

Но Варшава демонстративно и вызывающе не позвала Россию, и это — следствие не какой-то искрометной «дури», как поспешили обозначить некоторые из российских журналистов, а беспрецедентно жесткого, одержимого ненавистью, выверенного антироссийского курса правящей в Польше партии «Право и справедливость» и президента страны Анджея Дуды.

Премьер же Великобритании Борис Джонсон в речи к 80-летию начала Второй мировой войны повторил ложь польских националистов о том, что СССР «заманил Польшу в ловушку между молотом фашизма и наковальней коммунизма»: когда поляки защищали свою страну от Гитлера, СССР, по словам Джонсона, якобы напал на Польшу с востока.

В посольстве России в Великобритании на официальном сайте публично отреагировали на это, выразив удивление «неприемлемым» высказыванием и указав, что дико сравнивать действия СССР в Польше с «гитлеровской агрессией». Также в пресс-службе посольства РФ добавили, что в исторической дискуссии нужно обратить внимание на роль британской дипломатии, которая на том этапе «попустительствовала захватнической политике нацистов» и не принимала предложения СССР о заключении антигитлеровского договора. Еще более жесткую оценку заявлению Бориса Джонсона дал Совет Федерации.

Последовательное искажение правды

Между тем противоречащий духу и букве Потсдамских договоренностей пересмотр понимания сути и итогов Второй мировой войны продуманно из месяца в месяц в последние годы нагнетается именно из Варшавы, а Борис Джонсон, будучи эрудитом, скорее всего, не может не знать обстоятельств, в которых СССР вынужденно пошел на пакт с Германией, чтобы оттянуть начало ее агрессии. Должен иметь Джонсон и представление о совместном разделе Чехословакии, осуществленном в 1938 году Гитлером и властями Польши.

Тем не менее, в условиях напряженных коллизий из-за Brexit между Британией, с одной стороны, и Германией и Францией, с другой, — Джонсон счел целесообразным подмазать националистов, находящихся у власти в Варшаве. Ведь и у правящих кругов Польши есть напряженность с Германией. И вместе с тем британский премьер отдал дань стандартным нападкам на Россию. Только на сей раз, так как речь шла о войне, получилось особенно цинично — во многом и по отношению к 30 миллионам погибших граждан СССР, спасшего мир от гитлеровской чумы.

Согласно закону о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов, в Польше безостановочно идет надругательство над памятью о бойцах Красной армии. Президентом Анджеем Дудой были одобрены принятые 22 июня (день-то какой выбран!) 2017 года поправки, расширившие действие этого закона на памятники, обелиски, бюсты, мемориальные доски. Из почти 500 объектов, подпадающих под действие закона, половина связана с РККА, освобождавшей Польшу от фашистской оккупации ценой 600 тысяч жизней наших бойцов.

Назвав еще в 2016 году Россию как правопреемницу СССР виновницей «волынской резни», экс-министр обороны Польши Антоний Мацеревич стал автором парадоксального иезуитского псевдо-довода. Он перевел стрелки на исторические условия: дескать, после пакта Молотова-Риббентропа часть восточных польских земель стала Западной Украиной, и якобы из-за этого потом при немцах в 1943 году там происходила массовая расправа над польским населением. Заодно Мацеревич сочинил, что Советский Союз инициировал деятельность украинских националистов — на самом деле отъявленных врагов Красной армии.

Однако пакт Молотова-Риббентропа состоялся только через год после Мюнхенского сговора 1938 года, и более полугода перед подписанием пакта с Германией советский МИД и лично Вячеслав Молотов настоятельно, но безрезультатно пытались достучаться до Великобритании и Франции, чтобы заключить с ними договор. Советское руководство, опираясь на опыт Мюнхенского сговора, приведшего к германско-польской оккупации Чехословакии, когда Польша отхватила себе Тешинский край, вынужденно пошло на договоренности с Германией, опасаясь сговора против СССР.

Из изощренной логики, предложенной Мацеревичем, возложившим ответственность за «волынскую резню» на Советский Союз, вытекает, что как раз первичную ответственность за эту резню несет сама Польша, которая первой совместно с Германией пошла на раздел чужих чехословацких территорий, что и дало толчок к началу Второй мировой войны.

Другой польский политик Гжегош Схетына в бытность министром иностранных дел отметился параноидным заявлением о том, что «Освенцим» освободили украинцы, потому что это сделал 1-й Украинский фронт.

Более полумиллиона поляков служило или воевало против СССР в действующих воинских частях нацистской Германии: и в Вермахте, и в СС. Даже самый непримиримый поборник «арийской чистоты» Генрих Гиммлер разрешил формировать из поляков подразделения СС, зверствовавшие на советской земле.

Парламент Польши в прошлом году принял закон, вводящий уголовную ответственность за распространение фактов об участии поляков в Холокосте. Человек, публично обвиняющий поляков в подобных преступлениях или просто в пособничестве нацистской Германии, может быть приговорен к тюремному сроку до трех лет. Факты, однако, упрямая вещь. Например, в период с ноября 1943 года и до освобождения Польши только около 90 восставших и сбежавших узников концлагеря «Собибор» (тех, кого фашистам не удалось поймать) были выданы немцам местным населением либо убиты поляками-коллаборационистами.

Спекуляции на международных отношениях

Весь этот свой исторический позор, сейчас не пригласив Россию, Польша не только не смывает, а, напротив, выставляет на всеобщее обозрение.

На днях в эфире польского телевидения министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила послевоенные репарации от Германии. В день 80-летия начала Второй мировой войны премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также напомнил о репарациях. Президент Польши Анджей Дуда ранее утверждал, что этот «вопрос истины и ответственности» все еще открыт. В мае польская парламентская группа по вопросам военных репараций продекларировала, что страна может требовать от Германии выплаты почти «астрономического» триллиона долларов.

В 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. С 1954 года их взимание прекратилось по совместному решению СССР и Польской Народной Республики. В Германии же неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять данные выплаты, поскольку нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1954 году.

Зато в Польше, согласно опросам, две трети населения считают требования к Германии по репарациям справедливыми. И это усиливает позиции националистической партии «Право и справедливость» в «исторически обделенной стране».

На акцию в Гданьске был приглашен президент Белоруссии Александр Лукашенко. В ответ МИД Белоруссии сообщил, что Минск будет представлять посол в Польше Владимир Чушев, а польская газета Rzeczpospolita написала, что Лукашенко отказался по причине отсутствия президента России Владимира Путина. Притом пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз специально подчеркнул, что нельзя избирательно трактовать вклад Красной армии в Победу над фашизмом: «Освобождение Восточной и Центральной Европы, окончательный разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной армии».

1,3 миллиона белорусов сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Примерно каждый шестой житель Белоруссии не пережил войну. И очевидно, что для Минска неприемлемо издевательство над памятниками бойцам Красной армии в Польше.

Западные районы Белоруссии в 1920-1939 годах находились под польской оккупацией. В 1939 году Советский Союз и Белоруссия — в качестве одной из его республик в данном случае — вернули собственные территории. Варшава в свою очередь сегодня называет это «нарушением международного права». Визит же президента Белоруссии Александра Лукашенко на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, означал бы молчаливое согласие со столь неадекватной оценкой исторических событий.

Рецидив вызывает вопросы не только в России

Выступая на акции в Гданьске, президент Польши Анджей Дуда сосредоточил внимание на якобы неоднозначных шагах СССР и не больше — не меньше на, дескать, открытых преступлениях, совершенных Советским Союзом во время Второй мировой войны. Он назвал СССР союзником гитлеровской Германии с первых дней войны. Параллельно Дуда прямо указал на современный пример так называемой российской агрессии — нынешний украинский кризис.

Только вот среди слушателей столь лицемерной эскапады не оказалось неприехавших на мероприятие президента США Дональда Трампа, сославшегося на приближающийся ураган, и президента Франции Эммануэля Макрона.

Власти Польши гордятся своим особенным почитанием Трампа, которое они наглядно продемонстрировали еще его пышным приемом в 2017 году, сопровождавшимся намеками на альтернативный американо-европейскому американо-польский военный союз. Отдельно прозвучало предложение открыть в Польше поближе к российской границе американскую базу под названием «Форт-Трамп» за два миллиарда долларов из бюджета Варшавы. От эпатажного названия вскоре Вашингтон отказался, да и с переброской своего контингента в Польшу как-то пока не очень-то спешит, больше предпочитая шантажировать Берлин тем, что, если тот не будет выплачивать 2% от своего ВВП на нужды НАТО, то альянс переведет свои силы из Германии в Польшу.

В особенной любви к польским властям сейчас Трамп не замечен, так как не может не принимать в расчет все нарастающие острые противоречия Польши с Израилем, возмущенным тем, что любое обвинение поляков в преступлениях Холокоста теперь лицемерно объявлено Варшавой уголовно наказуемым.

Хочется думать, националистический рецидив в Польше, обусловленный непомерными историческими и современными амбициями правящих верхов, как и многое разное на свете, со временем перемелется, но сейчас случилось так, что именно Варшава стала рассадником подлой лжи о Второй мировой войне. И ее последовательные проявления ненависти к России все больше вызывают ассоциации, как это ни страшно звучит, с поверженным без малого 75 лет назад гитлеровским нацизмом.