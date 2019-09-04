Автохам напал на «Красу Росгвардии» на парковке в Екатеринбурге

Екатеринбург, 4 сентября. На победительницу всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову напал в Екатеринбурге автохам. Об этом написала сама девушка в Instagram, сопроводив публикацию соответствующей видеозаписью.

По словам Храмцовой, она выходила с дочерью из торгового центра «Мегаполис» и шла по пешеходной зоне в поисках своей машины. Позади них двигался автомобиль, водитель которого начал сигналить идущим девушке и ребенку, требуя уступить дорогу. По записи видно, что девушка обернулась, но пошла по парковке дальше. После чего, по словам Храмцовой, автомобиль «протаранил» ее, отметил «ФедералПресс».

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что белый автомобиль задевает девушку, в результате у него складывается зеркало заднего вида.

Храмцова утверждает, что мужчина вышел из автомобиля и стал оскорблять и угрожать ей. По ее словам, она вынуждена была вместе с дочерью запереться в своей машине.

«Испугавшись за дочь, быстро постаралась посадить ее в свой автомобиль, что-то «кинула» ему в ответ, засняла его данные на видео и поскорее села за руль, заблокировав дверь», — написала она.

«Краса Росгвардии» добавила, что после этого мужчина размахивал руками и продолжил ее оскорблять, сообщил «Царьград».

Анна Храмцова получила известность благодаря победе в конкурсе «Краса Росгвардии». За девушку, которая является прапорщиком полиции, проголосовали более 57 тысяч человек.