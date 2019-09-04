СКР заочно предъявил обвинение напавшему на посольство РФ украинцу

Москва, 4 сентября. Следственное управление СК России продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту нападения на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года. Гражданину Украины заочно предъявлено обвинение в нападении на диппредставительство. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко, пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что следствие получило убедительные доказательства того, что 6 марта 2016 года гражданин Украины Владимир Кошовенко принял активное участие в беспорядках в украинской столице, во время которых он совместно с другими участниками атаковал здание российского посольства.

В ведомстве заявили, что в результате нападения был нарушен рабочий процесс дипмиссии и причинен существенный ущерб зданию. Кошовенко заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей о нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, говорится в сообщении СК РФ.

На данный момент следствием принимаются все необходимые меры к идентификации всех причастных к указанному преступлению, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.

Ранее Следственный комитет РФ заочно обвинил командира бригады Вооруженных сил Украины Валерия Гудзя по делу об обстрелах украинскими военнослужащими нескольких гражданских объектов Донбасса.