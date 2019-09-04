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Путин пригласил Моди на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне

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Путин пригласил Моди на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне

Владивосток, 4 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил индийского премьер-министра Нарендру Моди на 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне в российскую столицу в 2020 году.

«Ждем вас в мае следующего года на торжествах, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, победы над нацизмом», — обратился российский лидер к главе правительства Индии в ходе переговоров.

Российский президент добавил, что намерен встретиться с Моди на саммите БРИКС в Бразилии.

Ранее глава российского государства и Моди прибыли на катере «Ураган» на судостроительный комплекс «Звезда» в городе Белый Камень, где ознакомились с ходом работ по модернизации производства и модельной линейкой перспективных судов.

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