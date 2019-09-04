Боярский рассказал, что вдохновило его на новый клип «Хорошего Питера»

Санкт-Петербург, 4 сентября. Народный и заслуженный артист России Михаил Боярский представил клип на новую песню «Хорошего Питера».

Главными героями клипа стала пара молодых людей, которые гуляют по Петербургу, дурачатся и наслаждаются хорошей погодой. На протяжении всего ролика парень хочет сделать своей девушке предложение, однако вручить кольцо возлюбленной все время что-то мешает — например, артист в костюме Петра I или группа туристов. К концу прогулки главный герой даже потеряет заветную коробочку с кольцом, однако помощь придет, откуда никто не ожидает.

На кадрах видео можно увидеть традиционные и новые «визитные карточки» Северной столицы — Спас на Крови, разводные мосты, набережную Фонтанки, Лахта-центр и многое другое.

Боярский признался, что не мог не поделиться своим теплым отношением к прекрасному и разному «родному Питеру». Музыкант также рассказал, какое событие вдохновило его снять этот клип.

«А еще в Санкт-Петербурге лучшая в мире спортивная команда, которая в прошлом году сделала болельщикам подарок и победила в Чемпионате России по футболу, — констатировал Боярский. — Настроение и идея песни родились из этого события, захотелось нам всем пожелать «Хорошего Питера» — и болельщикам, и гостям города, и горожанам».

Автором музыки и слов новой песни Боярского выступил Игорь Матвиенко. Премьера клипа состоялась на телеканале «78».