Глава Минпромторга рассказал о планах продажи автомобилей Aurus

Москва, 4 сентября. Более 500 автомобилей бренда Aurus планируется продать в 2021 году, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга, в данный момент налажено мелкосерийное производство, которое способно выпустить в следующем году не более 200 автомобилей.

«Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5000 машин разных модификаций», — сказал Мантуров «Ведомостям».

По его словам, в настоящее время производятся лимузин и седан Aurus. Мантуров добавил, что все выпускаемые машины уходят в госструктуры или используются в испытаниях.

Проект «Кортеж» (бренд Aurus) представляет собой семейство автомобилей класса «люкс» для первых лиц государства, напомнил «Царьград». В проект входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. «Кортеж» реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров.