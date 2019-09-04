Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Глава Минпромторга рассказал о планах продажи автомобилей Aurus

38
0 Оставить комментарий

Глава Минпромторга рассказал о планах продажи автомобилей Aurus

Москва, 4 сентября. Более 500 автомобилей бренда Aurus планируется продать в 2021 году, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга, в данный момент налажено мелкосерийное производство, которое способно выпустить в следующем году не более 200 автомобилей.

«Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5000 машин разных модификаций», — сказал Мантуров «Ведомостям».

Глава Минпромторга рассказал о планах продажи автомобилей Aurus

По его словам, в настоящее время производятся лимузин и седан Aurus. Мантуров добавил, что все выпускаемые машины уходят в госструктуры или используются в испытаниях.

Проект «Кортеж» (бренд Aurus) представляет собой семейство автомобилей класса «люкс» для первых лиц государства, напомнил «Царьград». В проект входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. «Кортеж» реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров.

infox - new
Источник: Ведомости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров