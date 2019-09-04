Владивосток, 4 сентября. Правительство Приморского края и компания «КГК ДВ» заключили соглашение о создании во Владивостоке алмазного центра с алмазной биржей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Договоренность была достигнута на Восточном экономическом форуме в среду. Ожидается, что алмазный центр и алмазную биржу создадут в Приморье. Он заработает на базе действующей алмазной фабрики во Владивостоке.

Согласно документу, в столице Приморского края будет построен специализированный комплекс. В нем организуют несколько гранильных производств. Кроме того, в здании разместятся горнорудная компания «Алроса», Гохран России и таможня, которые будут работать по принципу единого алмазного кластера. Будет создана алмазная биржа.

Объем инвестиций оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, российская алмазодобывающая компания «Алроса» в конце апреля открыла офис в Зимбабве. Заниматься добычей ценных минералов будет дочерняя компания «Алросы». Отметим, что еще в январе 2019 года глава российского алмазного гиганта Сергей Иванов заявил, что проекты, связанные с Зимбабве, будут обсуждаться в ближайшем будущем.

«Мы готовы поделиться всеми технологиями «Алросы», когда дело доходит до сортировки и подготовки алмазов к продаже, а также необходимыми знаниями, чтобы Зимбабве могла вернуть себе положение на мировом рынке производства алмазов в течение нескольких лет», — сказал он.

Зимбабве является одним из мировых лидеров по добыче алмазов. В прошлом году в стране было добыто 2,8 миллиона каратов.

Тем не менее, африканская республика переживает экономический кризис после правления Роберта Мугабе.

Запуск проектов компании «Алроса» по добыче алмазов в Зимбабве сделает Россию конкурентом мирового уровня в Африке. Такое мнение выразил эксперт Александр Зданевич. Эксперт объяснил, что российская корпорация обладает серьезными перспективами в Африке. «Алроса», по его словам, имеет все необходимые ресурсы, чтобы серьезно расширить присутствие на «алмазном» рынке континента. При этом, отметил Зданевич, Москва разворачивает присутствие также и по другим отраслям, в чем существенно поможет саммит Россия — Африка.