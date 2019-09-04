Гаспарян призвал жестко ответить на заявление Болгарии о роли СССР в войне

Посольство РФ в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского МИД о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдет в Российском культурно-информационном центре. В российском посольстве заявили, что «обескуражены» тем, что официальные заявления МИД Болгарии прозвучали до ознакомления с экспозицией.

Ранее МИД Болгарии, не отрицая вклад СССР в разгром нацизма, призвал Москву не поддерживать «сомнительный исторический тезис» о том, что война Советского Союза против гитлеровской Германии была освобождением Европы.

Очередная попытка принизить роль СССР в освобождении Европы от нацизма возмутила публициста и общественного деятеля Армена Гаспаряна.

«Попытки принизить роль Советского Союза в победе над гитлеризмом связаны с общей позицией стран Запада, направленной на пересмотр истории Второй мировой войны, — отметил Гаспарян в комментарии Федеральному агентству новостей. — Эта последовательная позиция Запада и эта программа реализуются на протяжении достаточно долгого времени. Так что рано или поздно, конечно, там должен был встать вопрос об освобождении Европы».

Политолог считает, что «затягивание» стран Запада с осуждением СССР за освобождение Европы связано с Холокостом — уничтожением Гитлером европейских евреев.

«Нисколько не сомневаюсь: если бы Гитлер не начал уничтожать евреев, живших на территории Европы, он бы уже давно был реабилитирован в общественном сознании стран Запада, — говорит эксперт. — Там бы уверенно доказывали, что у Гитлера просто не было другого выхода, кроме как напасть на наш «инфернальный Мордор», чтобы, так сказать, принести «освобождение народам, закабаленным адским азиатским большевизмом. Пока эта тема еще не педалируется, но, полагаю, это вопрос 10—20 лет. Уверен, к этому придет. Если уже сейчас на Украине раввины открывают памятник оуновцам (ОУН1, запрещена в РФ — Организация украинских националистов, пособники Гитлера в годы Второй мировой войны), тут, знаете, просто остается только развести руками».

При этом у Гаспаряна много вопросов в связи со слишком пассивной, как ему кажется, реакцией Москвы на выпады, подобные тем, которые позволил себе болгарский МИД.

«Почему мы не вызываем посла Болгарии в наш МИД и не требуем от него объяснений по этому поводу?! — возмущен собеседник ФАН. — Почему мы вообще вынуждены стоически терпеть подобного рода оскорбления? Понимаю, не в традициях великой державы обращать внимание на всякую подзаборную шелупонь, но ведь количество подобного превышает все разумные пределы, и это происходит каждый день! Может, пора начать отвечать так, чтобы ни одна моська даже не думала начинать лаять в нашу сторону? На мой взгляд, то, что происходит сегодня, — это просто позор!» — эмоционально резюмировал Армен Гаспарян.

Ранее посольство РФ в Великобритании и российские политики назвали неприемлемым заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона, что в начале Второй мировой войны в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».

1 Организация запрещена на территории РФ.