Орешкин рассказал, когда можно начать дискуссию о сокращении рабочей недели

Владивосток, 4 сентября. Реальную дискуссию о переходе на четырехдневную рабочую неделю в России вести в настоящее время преждевременно, к ней можно приступать при повышении реальных доходов населения и производительности труда. Об этом рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ руководитель МЭР Максим Орешкин.

Орешкин отвечает в Кабмине РФ за национальный проект по повышению производительности труда.

«Все эти обсуждения необходимо вести только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие. Два этих показателя откроют возможность для реальной дискуссии о более короткой рабочей неделе», — передает РИА Новости слова главы ведомства.

По словам министра, реализация масштабных проектов по внедрению искусственного интеллекта будет открывать новые перспективы для более высокой прибыли и повышения производительности труда, пишет «Царьград».

Как сообщал «ФедералПресс», во Владивостоке начался ВЭФ-2019, который продлится до 6 сентября.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об общественной дискуссии по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Напомним, в июне глава правительства России Дмитрий Медведев сообщил, что четырехдневная рабочая неделя может стать основой социально-трудового контракта в будущем. По мнению премьер-министра, технологический прогресс не только приводит к сокращению рабочих мест, но и позволяет уменьшить количество времени, которое затрачивается на труд.

На сегодняшний день у чиновников возникли большие разногласия о том, как новый график повлияет на социальную отрасль страны. С одной стороны те, кто уверен, что такой график даст сотрудникам возможность больше заботиться о своем здоровье, а также развиваться и проводить время с семьей. Другие чиновники считают, что в таком случае придется работать больше часов в сутки, что негативно отразится на здоровье человека и производительности труда.