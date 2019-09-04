Роскачество проверит органические продукты

Москва, 4 сентября. Роскачество намерено в ближайшее время проверить самые популярные у граждан России органические продукты, а также клубничные йогурты, сообщил руководитель организации Максим Протасов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, Роскачество проверит, насколько этикетка с надписью «органика» соответствует содержимому в упаковке.

«Мы должны определить, это лишь надпись «органика» на упаковке и маркетинг или это действительно продукция с отсутствием антибиотиков, пестицидов, гербицидов, ГМО», — сказал Протасов в беседе с ТАСС.

Он отметил, что для исследования были выбраны несколько категорий продуктов, популярных у придерживающихся здорового образа жизни людей. Речь идет о муке, чае, овсянке, хлебцах, макаронах, отметил «Царьград». При этом в дальнейшем список продуктов будет расширяться.

Кроме того, специалисты Роскачества по запросу потребителей проверят клубничный йогурт, отметило издание Deita.ru. Организация намерена выяснить, действительно ли продукция полезна.