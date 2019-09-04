Отец Бузовой скрывается от налоговой из-за 35 тысяч рублей

Москва, 4 сентября. Игорь Бузов, отец скандально известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой, разыскивается за неуплату долга, размер которого составляет 35 тысяч рублей.

Отца телеведущей разыскивают не журналисты или фанаты, желающие узнать эксклюзивную информацию из жизни его знаменитой дочери-артистки, а налоговые органы.

Дело в том, что отец телеведущей не платит налоги. Оказывается, Игорь Бузов не только не производит выплаты, но и скрывается от налоговых органов.

В настоящее время сотрудники налоговой инспекции Санкт-Петербурга разыскивают мужчину, на которого с 2015 года заведено уже 9 дел.

Сообщается, что общий долг Бузова составляет 32 тысячи рублей, а также еще около трех тысяч он задолжал отдельно по двум делам.

В случае, если отец звезды не погасит долг, на него может быть заведено уголовное дело за неисполнение решения суда.

Сам неплательщик скрывается и отмалчивается, а Ольга Игоревна на помощь отцу почему-то не спешит.

Кстати, совсем недавно артистка рассказала, что ей нельзя нервничать. Однако, избегать психологических потрясений у артистки вряд ли получится.

Ольга Бузова — известная медийная персона, за жизнью которой постоянно следят миллионы людей. Она имеет рекордное количество подписчиков в Instagram среди российских селебрити: на аккаунт певицы подписались уже более 16 млн человек.

Телеведущая, актриса, дизайнер и певица, как сама представляет себя Ольга, ежедневно делится с аудиторией подробностями своего времяпрепровождения и эмоциями, и это вызывает у людей различные, часто полярные мнения, из-за чего вокруг персоны звезды регулярно возникают споры и обсуждения.