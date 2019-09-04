Песков объяснил, почему обмен заключенными между РФ и Украиной не будут анонсировать

Москва, 4 сентября. Анонсировать обмен заключенными между Россией и Украиной не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что вопрос обмена заключенным является чувствительной темой, поэтому об анонсах в этом случае речи быть не может, передают РИА Новости.

«Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным», — заявил Песков.

В августе в СМИ стала появляться информация о возможном обмене заключенными между Москвой и Киевом, были названы разные даты.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что в переговорах с Украиной наблюдается прогресс.

Точная дата совершения обмена так и не определена.