Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Песков объяснил, почему обмен заключенными между РФ и Украиной не будут анонсировать

292
0 Оставить комментарий

Обмен пленными между Москвой и Киевом анонсировать не будутМосква, 4 сентября. Анонсировать обмен заключенными между Россией и Украиной не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что вопрос обмена заключенным является чувствительной темой, поэтому об анонсах в этом случае речи быть не может, передают РИА Новости. 

«Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным», — заявил Песков.

В августе в СМИ стала появляться информация о возможном обмене заключенными между Москвой и Киевом, были названы разные даты. 

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что в переговорах с Украиной наблюдается прогресс

Точная дата совершения обмена так и не определена.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров