Эксперт рассказал, как подготовленная для России ловушка США провалилась

Москва, 4 сентября. Россия, распродав американские облигации, грамотно обошла ловушку США, в которую может угодить Китай, сообщил общественный и политический деятель, публицист Николай Стариков.
Торговая война между Вашингтоном и Пекином набирает обороты: в сентябре КНР и США ввели дополнительные пошлины на импортные товары. Если сторонам не удастся разрешить разногласия, то в середине декабря начнет действовать вторая партия дополнительных таможенных сборов.
Как считают эксперты, с такими темпами очень скоро наступит время, когда не останется ни одной товарной группы, которую бы не затронули санкции. Это привело к тому, что стороны уже сейчас раздумывают о новых возможностях своей враждебной политики. В частности, Пекин намекнул, что может использовать редкоземельные металлы в качестве рычага для оказания давления на США. Американская сторона, в свою очередь, хочет потребовать от Пекина выплаты долгов по облигациям, которые были выпущены КНР в начале прошлого века.
«США просто объявят дефолт по 1 триллиону долларов США облигаций UST, находящихся в собственности Китая. Далее они заявят, что эти средства пойдут в счет погашения старых китайских долгов», — пояснил американский эксперт в области финансов Макс Кейзер.
Другой американский финансист Джим Роджерс усомнился, что Китай выплатит свои старые долговые обязательства. В то же время попытка Соединенных Штатов потребовать у КНР деньги может обернуться серьезными экономическими проблемами. Эксперт не исключил и заморозки китайских активов в США.
Наличие у китайского стороны большого количества облигаций казначейства США создает определенные сложности для Пекина, и этим могут воспользоваться Штаты, попробовав провести какие-нибудь манипуляции. Например, обесценить активы, что нанесет больший вред Китаю. Таким же образом США хотели поступить и с Россией, отметило издание «ПолитРоссия».
Однако Россия смогла обойти ловушку американского руководства. За последний год Москва продала практически все американские гособлигации, которые были в ее распоряжении. На начало 2018 года активы оценивались в более чем 100 миллиардов долларов, однако через год их стоимость равнялась 15 миллиардам долларов, а в мае сократилась уже до 12 миллиардов долларов.
По мнению аналитиков, Россия, оказавшись под санкциями, весьма предусмотрительно распродала американские облигации. Так, подготовленная для РФ ловушка США оказалась провальной.
«Сокращение Россией госдолга США – это защитная мера, направленная на то, чтобы непредсказуемые действия американцев вводить ограничения и санкции во всех сферах не коснулись российских золотовалютных резервов», — отметил Стариков.