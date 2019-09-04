Эксперт рассказал, как подготовленная для России ловушка США провалилась

Москва, 4 сентября. Россия, распродав американские облигации, грамотно обошла ловушку США, в которую может угодить Китай, сообщил общественный и политический деятель, публицист Николай Стариков.

Торговая война между Вашингтоном и Пекином набирает обороты: в сентябре КНР и США ввели дополнительные пошлины на импортные товары. Если сторонам не удастся разрешить разногласия, то в середине декабря начнет действовать вторая партия дополнительных таможенных сборов.

Как считают эксперты, с такими темпами очень скоро наступит время, когда не останется ни одной товарной группы, которую бы не затронули санкции. Это привело к тому, что стороны уже сейчас раздумывают о новых возможностях своей враждебной политики. В частности, Пекин намекнул, что может использовать редкоземельные металлы в качестве рычага для оказания давления на США. Американская сторона, в свою очередь, хочет потребовать от Пекина выплаты долгов по облигациям, которые были выпущены КНР в начале прошлого века.

«США просто объявят дефолт по 1 триллиону долларов США облигаций UST, находящихся в собственности Китая. Далее они заявят, что эти средства пойдут в счет погашения старых китайских долгов», — пояснил американский эксперт в области финансов Макс Кейзер.

Другой американский финансист Джим Роджерс усомнился, что Китай выплатит свои старые долговые обязательства. В то же время попытка Соединенных Штатов потребовать у КНР деньги может обернуться серьезными экономическими проблемами. Эксперт не исключил и заморозки китайских активов в США.

Наличие у китайского стороны большого количества облигаций казначейства США создает определенные сложности для Пекина, и этим могут воспользоваться Штаты, попробовав провести какие-нибудь манипуляции. Например, обесценить активы, что нанесет больший вред Китаю. Таким же образом США хотели поступить и с Россией, отметило издание «ПолитРоссия».

Однако Россия смогла обойти ловушку американского руководства. За последний год Москва продала практически все американские гособлигации, которые были в ее распоряжении. На начало 2018 года активы оценивались в более чем 100 миллиардов долларов, однако через год их стоимость равнялась 15 миллиардам долларов, а в мае сократилась уже до 12 миллиардов долларов.

По мнению аналитиков, Россия, оказавшись под санкциями, весьма предусмотрительно распродала американские облигации. Так, подготовленная для РФ ловушка США оказалась провальной.