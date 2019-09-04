Путин показал Моди крупнейший атомный ледокол в мире на судоверфи «Звезда»

Большой Камень, 4 сентября. Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс «Звезда», где ознакомились с ходом работ по усовершенствованию мощностей и модельной линейкой перспективных судов.

Модернизация предприятия «Звезда» стартовала после поручения главы российского государства о создании на Дальнем Востоке судостроительного промышленного кластера. Работы, осуществляемые консорциумом инвесторов во главе с компанией «Роснефть», идут в две фазы — руководитель компании Игорь Сечин в мелочах рассказал о них лидерам двух стран.

Так, Сечин детально остановился на перспективном строительстве эксклюзивного сухого дока, благодаря которому можно будет строить корабли любых габаритов, в том числе в несколько раз больше, чем нынешние авианосцы. По результатам модернизации комплекс сможет выпускать коммерческие грузовые суда, морские платформы и многое другое.

Председатель «Роснефти» продемонстрировал лидерам РФ и Индии макеты судов, которые будут производиться на комплексе. Некоторые разъяснения Моди давал и сам российский лидер. В частности, Путин обратил особое внимание индийского премьер-министра на показанную модель ледокола. По словам главы РФ, это самый крупный атомный ледокол на планете.