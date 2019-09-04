Дочь Началовой растрогала пользователей соцсетей грустными глазами

Москва, 4 сентября. Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина растрогала пользователей соцсетей грустными глазами на школьной фотографии. Снимок выложил в Instagram отец девочки Евгений Алдонин.

«Всех поздравляем с первым учебным днем!!!» — написал он под фотографией.

Однако многие подписчики Алдонина посчитали, что у его дочери совсем не праздничное настроение.

«Глаза у Веры, будто плакала», — написала _zhyikova_.

«Боже, сколько грусти в глазах у Веры!!! Какая печаль! Особенно контрастирует со светящейся Ольгой», — прокомментировала maris_by_maris, упомянув супругу Алдонина, которая тоже есть на снимке.

«Верочка плакала?» — спросила manannikova1998ksenya.

«Первое 1 сентября без мамы, вот и глаза на мокром месте», — цитирует одного из подписчиков Алдонина «Пятый канал».

«У Веры глаза красивые. Как у Юли», — отметила tokareva5875.

Многие комментаторы не обратили внимания на грустный взгляд девочки и тепло поздравили семью с началом учебного года, похвалив Алдонина и его жену.

«Поздравляем Верочку с новым учебным годом!!! Всего вам самого наилучшего. Супер семья!» — написала ellina_d_21.01.

«Прекрасный отец!!!» — отметила syomissa.

«Оля! Какая же вы умница! Дай вам бог здоровья и долголетия!» — пожелала ksyshipa.

Напомним, 16 марта 2019 года Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности. Певице было 38 лет.

После смерти артистки встал вопрос, с кем будет жить ее дочь. Сначала Вера Алдонина осталась с родителями Началовой, сообщает «Царьград».

По информации KP.RU, недавно Алдонин забрал девочку в свою новою семью. Как отмечает издание, отец не настаивал на смене места проживания ребенка и предоставил Вере право выбора.