Дочь Началовой растрогала пользователей соцсетей грустными глазами

Москва, 4 сентября. Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина растрогала пользователей соцсетей грустными глазами на школьной фотографии. Снимок выложил в Instagram отец девочки Евгений Алдонин.
«Всех поздравляем с первым учебным днем!!!» — написал он под фотографией.
Однако многие подписчики Алдонина посчитали, что у его дочери совсем не праздничное настроение.
«Глаза у Веры, будто плакала», — написала _zhyikova_.
«Боже, сколько грусти в глазах у Веры!!! Какая печаль! Особенно контрастирует со светящейся Ольгой», — прокомментировала maris_by_maris, упомянув супругу Алдонина, которая тоже есть на снимке.
«Верочка плакала?» — спросила manannikova1998ksenya.
«Первое 1 сентября без мамы, вот и глаза на мокром месте», — цитирует одного из подписчиков Алдонина «Пятый канал».
«У Веры глаза красивые. Как у Юли», — отметила tokareva5875.
Многие комментаторы не обратили внимания на грустный взгляд девочки и тепло поздравили семью с началом учебного года, похвалив Алдонина и его жену.
«Поздравляем Верочку с новым учебным годом!!! Всего вам самого наилучшего. Супер семья!» — написала ellina_d_21.01.
«Прекрасный отец!!!» — отметила syomissa.
«Оля! Какая же вы умница! Дай вам бог здоровья и долголетия!» — пожелала ksyshipa.
Напомним, 16 марта 2019 года Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности. Певице было 38 лет.
После смерти артистки встал вопрос, с кем будет жить ее дочь. Сначала Вера Алдонина осталась с родителями Началовой, сообщает «Царьград».
По информации KP.RU, недавно Алдонин забрал девочку в свою новою семью. Как отмечает издание, отец не настаивал на смене места проживания ребенка и предоставил Вере право выбора.