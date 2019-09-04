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Димитров победил Федерера и сыграет с Медведевым в полуфинале US Open

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Димитров победил Федерера и сыграет с Медведевым в полуфинале US Open

Нью-Йорк, 4 сентября. Болгарский теннисист Григор Димитров в пяти сетах обыграл представителя Швейцарии Роджера Федерера в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open).

28-летний болгарин и 38-летний швейцарец провели между собой восьмую встречу, Димитров впервые одержал победу над титулованным Федерером. В полуфинале Димитров встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Матч состоится в пятницу, 6 сентября. Спортсмены два раза встречались друг с другом, в активе каждого по одной победе, пишет «Газета.Ru».

Медведев в параллельном матче оказался сильнее швейцарского теннисиста Стэна Вавринки. Россиянин впервые сыграет в полуфинале US Open.

Как отмечал АиФ.ru, 23-летний Медведев — самый молодой полуфиналист Открытого чемпионата США с 2010 года.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября в Нью-Йорке. Призовой фонд соревнования составляет 57,24 млн долларов.

В настоящее время болгарский спортсмен Димитров занимает в рейтинге ATP 78-ю строчку, Медведев — пятую. 

Ранее россиянин Медведев был оштрафован на 10 тысяч долларов по итогам матча третьего круга с испанцем Фелисьяно Лопесом. В течение всей встречи зрители освистывали Медведева. В первом сете российский теннисист получил предупреждение о неспортивном поведении. Позже россиянин швырнул полотенце и бросил ракетку в сторону вышки судьи. 

 

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