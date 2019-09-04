Москва, 4 сентября. Министерство природы России завершило дополнительные исследования для расширения границ РФ в Арктике. Об этом в ходе Восточного экономического форума рассказал глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

Он уточнил, что Минприроды завершило исследования для расширения границ России в Арктике. Россия претендует на расширение границ континентального шельфа в Арктике на протяжении 18 лет. В 2015 году Москва подала заявку в Организацию Объединенных Наций на расширение границ на 1,2 миллиона километров. Как пишет РИА Новости, планировалось присоединить к РФ хребет Ломоносова, котловину Подводников, поднятие Менделеева и ряд других важных участков морского дна. По предварительной оценке экспертов, эти территории богаты залежами углеводорода.

Ранее сообщалось, что ООН передаст России огромную территорию в Арктике вопреки воле США. Подводный хребет Ломоносова и поднятие Менделеева могут быть уже в скором времени признаны ООН продолжением континентального шельфа России. Об этом заявил депутат Государственной думы Николай Будуев.

Это приведет к признанию за Россией огромной акватории в Арктике с богатейшими запасами углеводородов. Соответствующее решение Комиссии ООН по границам континентального шельфа докажет, что сиюминутные политические события не влияют на представления международного сообщества о справедливости, добавил парламентарий.

«Есть все предпосылки, что в итоге подводный хребет Ломоносова и другие участки арктического шельфа будут принадлежать России. И в этом смысле нас меньше всего должна волновать реакция несогласных с таким решением, в том числе США. Учитывать интересы наших партнеров необходимо, но наши интересы должны быть в любом случае в приоритете», — рассказал собеседник ФАН.

Ранее глава Роснедр Евгений Киселев заявил на коллегии агентства, что подкомиссия, действующая в рамках Комиссии ООН по границам континентального шельфа, признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу России.

«Подкомиссия заявила о геологической принадлежности территорий, которые мы включаем в расширенные границы континентального шельфа, к структурам продолжения шельфа и континента Российской Федерации, — сказал Кисеселев. — Это важнейшее заявление, которое в какой-то степени определяет успешность нашей заявки».

Отмечается, что многолетняя заявка России на часть арктической акватории может быть, наконец, удовлетворена.

«То, что эта территория, по общепринятым мировым правилам, должна принадлежать России, для нас, исследователей Арктики, было понятно давно, — заявил почетный полярник, президент Фонда полярных исследований Петр Боярский. — И дело даже не в том, что хребет Ломоносова входил в советскую арктическую зону когда-то. Это действительно географически — продолжение российского шельфа. Не признать этого было невозможно, как бы ни упирались США и их союзники».

По словам Боярского, есть все основания надеяться, что до конца этого года все технические моменты будут улажены, и Россия прирастет более чем миллионом квадратных километров арктического шельфа.

«Как только ООН признает хребет Ломоносова и поднятие Менделеева нашими, обратного хода не будет, — отметил полярник. — Если США не признают этого решения ООН, то мы можем в ответ не признавать за ними те арктические шельфовые территории, которые входят в американский сектор Арктики. Но фактически это ничего не изменит».

Во времена Советского Союза американцы старались не заходить в ту зону Арктики, которую Москва считала своей, хотя ООН этой зоны не признавала, напомнил Петр Боярский.

«Американцы заходили в наш арктический сектор на своих подлодках, но, насколько я знаю, углубляться в нее не решались», — подчеркнул он.

Если теперь американцы сунутся, чтобы помешать России добывать углеводороды в новоприобретенной части шельфа, то они заплатят за это: у нас есть все возможности защитить свои интересы и выгнать непрошеных гостей, рассказал полярный исследователь. Ведь право в этом вопросе — на стороне России, а не США, пояснил он.