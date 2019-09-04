Актер Паршин снимался в унизительной рекламе ради «бешеных денег» для спасения жены

Санкт-Петербург, 4 сентября. Российский актер театра и кино Сергей Паршин в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым вспомнил о сложных временах, когда ему пришлось сниматься в унизительной рекламе ради спасения своей первой супруги.

Паршин и Татьяна Астратьева узаконили свои отношения в 1971 году. В 2003 году у супруги артиста диагностировали рак третьей стадии. Женщину экстренно прооперировали, но через некоторое время после операции у нее начались метастазы. В результате Астратьева скончалась в 2006 году.

Актер шел на все, чтобы вытащить супругу «с того света». Пытаясь вылечить жену, Паршин согласился сниматься в рекламе пива и средства от импотенции, пишут «Дни.ру».

«На лечение требовались бешеные деньги, поэтому я и пошел в такую странную рекламу. Надо мной часто шутили в КВН. Женщины, когда меня видели, бросали в мой адрес нелицеприятные словечки», — вспомнил артист.

По словам 67-летнего Паршина, никто не был в курсе, ради чего все это делается. За месяц до смерти Астратьевой, как рассказал Паршин, он много времени проводил возле больничной койки жены. Он признался, что ему было очень тяжело из-за беспомощности.

«Не отходил от моей Танечки. Меня угнетало бессилие, что я ничего не могу сделать», — добавил он.

Он также сказал, что заплакал на кухне, узнав о трагической новости из больницы.

В 2008 году Паршин женился на актрисе Наталье Кутасовой.