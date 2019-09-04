Российские военные вручили 350 школьных наборов сирийским ученикам

Алеппо, 4 сентября. Российские военные доставили 350 школьных наборов в учебное заведение, расположенное в районе Кади-Аска на востоке Алеппо. Об этом сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Андрей Харламов.

Школа, в которую привезли наборы, вновь открылась 3 сентября. Она пострадала сильнее других в ходе боев за освобождение Алеппо в конце 2016 года.

«Вы видите: вокруг очень много разрушенных домов, но восстановлением школы власти занимались в первую очередь. Спасибо, что и Россия помогает нам в восстановлении мирной жизни», — рассказал директор учебного заведения Абдель Карим Маид.

Как сообщил Харламов, российские военные привезли в школу 195 наборов для мальчиков и 155 для девочек.

«Мы встретились с директором и учителями школы [в Кади-Аска] и поняли, что детям нужны рюкзаки и канцелярские принадлежности», — рассказал он.

В обновленной школе прошла праздничная линейка с концертом. Учащиеся старших классов подготовили для первоклассников спектакль о ценности знаний. В постановке идет речь и о финансовом поощрении отличников. Соответствующий указ два года назад подписал Башар Асад. Премия за хорошую учебу составляет 10 тысяч сирийских фунтов в месяц для младших школьников и 15 тысяч — для старшеклассников.

Ранее российские военные вручили ученицам школы под патронатом монастыря Рождества Божией Матери Антиохийской православной церкви 100 канцелярских наборов, передает KP.RU. Российский центр по примирению враждующих сторон обеспечил тысячи сирийских школьников наборами к началу учебного года, сообщает «Пятый канал».