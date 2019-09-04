В Киеве предупредили, что зимой Украину ждет полноценный блэкаут

Москва, 4 сентября. Польские поставки американского сжиженного природного газа не смогут покрыть дефицит газа на Украине, которой всерьез угрожает блэкаут. Об этом заявил украинский эксперт, экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

В случае прекращения транзита российского газа через Украину восполнение дефицита энергобаланса путем закупок СПГ у Польши не решит проблему. Объемы американского СПГ кардинально не изменят ситуацию в стране, рассказал эксперт изданию «Факты».

«Если посмотрим объемы, это несколько миллиардов кубометров газа, которые ненамного улучшат нашу энергетическую ситуацию, но кардинально ее не изменят», — объяснил Кущ.

По словам экономиста, поставки американского СПГ только создадут иллюзию заполнения газового дефицита страны.

«Импорт газа в Украину через Польшу — это, по сути, лишь небольшой страховочный трос, один из элементов диверсификации поставок газа в нашу страну. Да, это вполне рабочий вариант. Но совершенно неправильно оценивать его, как палочку-выручалочку, которая спасет нас нынешней зимой», — рассказал Кущ.

Также Кущ отметил, что альтернативные каналы транзита газа на Украину в свою очередь или отсутствуют, или только начинают разрабатываться.

В качестве двух основных альтернатив эксперт обозначил участие Украины в проекте нового Трансанатолийского газопровода TANAP, который идет из Азербайджана через территорию Турции, и совместный проект Турции, Катара и Украины по поставкам сжиженного газа в Одессу. Второй вариант эксперт отметил как более реальный.

На вопрос о том, продолжит ли сейчас Украина заниматься реэкспортом российского газа через Европу, Кущ ответил положительно.

«Совершенно верно. Пока мы занимаемся абсурдом — реэкспортом из Люксембурга, Швейцарии, Польши, Чехии российского газа. Хотя на самом деле никакого реэкспорта по большому счету нет. Но нынешняя ситуация грозит полноценным блэкаутом именно этой зимой», — подчеркнул украинский эксперт.

Напомним, ранее США, Украина и Польша подписали договор о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. Также представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский недавно рассказал, что Польша сможет поставлять на Украину 6 миллиардов кубометров газа ежегодно, в случае, если Украина построит интерконнектор.

А первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько рассказывал об условиях сохранения транзита газа через Украину после 2019 года. Приходько отметил, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину только на выгодных условиях и после урегулирования судебных споров.