Киев, 4 сентября. Украинские пользователи Сети возмутились картой Польши, на которой города Львов, Ровно и Луцк изображены в ее составе. Карта появилась в аккаунте пользователя Александра Комяхова в Facebook.

Комяхов выложил в социальную сеть карту поезда. На ней уточняется, что поезд курсирует по маршруту Жешув — Пшемысль. Кроме карты Польши, в границах до сентября 1939 года, на составах изображены маршал Юзеф Пилсудский и солдаты польской армии. На карте в состав Польши «включены» украинские города Львов, Ровно и Луцк, а также столица Литвы Вильнюс.

Как уточняется в Сети, поезд был замечен в день визита в Польшу украинского президента Владимира Зеленского. Украинцы возмутились размещенной на поезде карте Польши со Львовом и Ровно. Они посоветовали украинской железнодорожной компании сделать такую же карту с польскими городами.

«Надо «Укрзализныце» сделать такое с польскими городами — Жешувом, Перемышлем и Люблином», — уточнил Богдан Гдаль.

Другой пользователь подчеркнул, что президент Украины скоро поедет в Варшаву «сдавать неликвиды».

«Зеленский поедет в Варшаву. Сдавать неликвиды. Вроде исторической памяти. Так что все впереди», — написал Леонтий Носенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил первый день своего визита в Польшу, назвав его прорывом в отношениях стран. Своим мнением он поделился в Facebook.

Глава Украины заявил, что это «не оттепель в отношениях, а прорыв». Зеленский обсудил со своим польским коллегой Анджеем Дудой прошлое украинско-польских отношений. Киев и Варшава договорились восстановить рабочую группу «по обнулению взаимных претензий». Зеленский заявил о «прорыве» в отношениях с Польшей. Кроме того, украинский президент уточнил, что политики договорились решить проблему с грузоперевозками через украинско-польскую границу. Он подчеркнул, что в энергетическом направлении обсудили сотрудничество в формате Вашингтон — Варшава — Киев.

роме того, сообщалось, что Украина, США и Польша заключили газовое соглашение.

Соглашение затронет сотрудничество в области реформирования газового рынка Украины и польской инфраструктуры импорта природного газа. Также договоренности коснутся украинской инфраструктуры хранения и экспорта природного газа из США и газовых соединений в регионе.

Помимо подписания соглашения, польская и американская стороны обсудят в Варшаве «прогресс в двустороннем сотрудничестве в области ядерной энергетики, кибербезопасности, ископаемого топлива и энергетической инфраструктуры».

Ранее сообщалось, что Польша будет закупать у США сжиженный природный газ и продавать его Украине. Как сообщил польский энергетический концерн PGNiG, такая схема будет работать до конца 2019 года. В ноябре текущего года американский танкер прибудет на терминал в Свиноуйсьце, затем сжиженный природный газ будет регазифицирован и передан на Украину через пункт, расположенный в Германовице.

Напомним, проект российского газопровода «Северный поток — 2» намерены реализовать в текущем году. Он предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая протяженность газопровода составит 1220 километров, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.