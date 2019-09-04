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Следовавший в Петербург самолет «РусЛайна» благополучно приземлился в Воронеже

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Следовавший в Петербург самолет «РусЛайна» благополучно приземлился в Воронеже

Воронеж, 4 сентября. Пассажирский лайнер компании «РусЛайн», следовавший рейсом РГ-554 из Воронежа в Петербург, благополучно приземлился в Воронежской области. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в МЧС по Воронежской области.

«Сел благополучно, все живы-здоровы. Одна из стоек шасси не убиралась», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что причина неисправности в настоящее время непонятна.

Ранее сообщалось, что воздушное судно авиационного перевозчика «РусЛайн» вылетело в 07.15 (по московскому времени). В определенный момент командир экипажа (КВС) сообщил о проблеме с шасси, в результате было решено вернуться. Экстренные службы ожидали прибытия борта в аэропорту.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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