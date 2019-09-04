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Корреспонденты ФАН встретились с начальником западного военного округа Ливии

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Корреспонденты ФАН встретились с начальником западного военного округа Ливии

Триполи, 4 сентября. Специальные корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Мальянов, которые сейчас находятся в Триполи, встретились с генералом Усамой Аль Джувелли, начальником западного военного округа Ливии.

Журналисты поговорили с генералом о том, как начиналась гражданская война в Ливии, о нынешнем, непростом, положении дел. Под конец беседы Аль Джувелли вспомнил о когда-то теплых и дружеских отношениях с Россией (он является выпускником московской Академии им.Фрунзе) и выразил надежду на возобновление этих отношений в ближайшее время.

Напомним, корреспонденты ФАН отправились в Ливию, чтобы информировать российскую общественность о ситуации в этой стране. Журналисты тщательно готовились к командировке, была проведена серьезная работа по оформлению всех необходимых документов. Отметим, что корреспонденты находятся на территории страны, подконтрольной властям Триполи, официально, по разрешению МИД России и МИД Ливии. Оперативно узнавать о том, что происходит в Ливии, можно с помощью нашего Telegram-канала «ЛивияФАН».

Ранее сотрудники ФАН посетили демонстрацию в Триполи. Корреспонденты пообщались с участниками протестной акции, выступающими против вмешательства Франции в местные военные действия и участия США в разжигании ливийского конфликта.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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