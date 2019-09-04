Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендра Моди. События дня. ФАН-ТВ

Путин встретился с Нарендра Моди Премьер-министр Индии Нарендра Моди примет участие в Восточном экономическом форуме. В эти дни он проходит во Владивостоке. Утром 4 сентября политик прибыл в город. Кстати, об этом на русском языке он сообщил в своем twitter. Моди уже встретился с лидером России Владимиром Путиным. Представители двух стран отправились на судостроительный комплекс «Звезда», далее их ждут переговоры. Во второй день форума премьер-министр примет участие в пленарном заседании. Добавим, ВЭФ — это площадка, где обсуждаются ключевые вопросы развития Дальневосточного региона. В прошлом году его участниками стали более шести тысяч человек из 60 стран мира.

Внеочередные парламентские выборы в Великобритании? Внеочередные парламентские выборы в Великобритании помогут решить проблему с Brexit. Такое заявление сделал премьер-министр страны Борис Джонсон. Как он отметил, голосование состоится, если депутаты в очередной раз выскажутся за отсрочку переговоров по выходу из Евросоюза. Еще накануне правительство Джонсона потеряло большинство в парламенте. Консервативную партию Великобритании покинул бывший министр юстиции Филипп Ли. Он заявил, что жесткий Brexit, к которому готов Джонсон, лишь негативно скажется на жизни страны. Да и в целом, практически весь британский парламент против выхода из ЕС без соглашения. Brexit перенесли на 31 октября, сейчас депутаты планируют вновь отсрочить выход из Евросоюза.

В Ливии перехватили 108 мигрантов В Ливии перехватили 108 мигрантов, которые направлялись в Европу. Лодку с нелегалами задержали вблизи города Сабрата. Как сообщили представители Береговой охраны Ливии, на борту находились мигранты из стран Африки и Ближнего Востока. Им оказана гуманитарная и медицинская помощь. Напомним, политический кризис в Ливии произошел после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году. Сейчас страна — транзитный пункт для мигрантов из Африки и Ближнего Востока. О ситуации в Ливии на сайте riafan.ru подробно рассказывают наши специальные корреспонденты Владимир Малянов и Альгис Микульскис. Уже больше недели находятся в стране, где журналистов из России не было уже много лет.