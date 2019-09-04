Москва, 4 сентября. Только четверть россиян сейчас готова подавать милостыню, тогда как 10 лет назад отдать деньги бедным была согласна треть жителей страны. Об этом говорят данные Всероссийского центра исследования общественного мнения.

Отмечается, что несмотря на это, россияне чаще идут в волонтеры. Как объяснили эксперты, в России меняется формат благотворительности.

Милостыню подают только 24% опрошенных, в 2007 году эта цифра достигала 36%. Как пишет ТАСС, увеличилась доля работавших волонтерами в больницах, домах престарелых или социальных службах (9%). Кроме того, жители страны все чаще принимают участие в организации концертов, выставок, аукционов (10%).

Ранее сообщалось, что россияне начали чаще регистрировать недвижимость не по месту нахождения. Спрос россиян на экстерриториальную регистрацию недвижимости вырос на 16% в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, заявила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

В рамках экстерриториального принципа россияне могут обращаться за регистрацией прав и постановкой на кадастровый учет в офис приема-выдачи документов безотносительно места расположения объекта недвижимости, который ставят на учет.

За шесть месяцев 2019 года было принято 169 тысяч таких заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимое имущество. Это на 16% больше, чем было в 2018 году.

Ранее сообщалось, что россиянам упростили оформление собственности в новостройке. Новые правила позволяют людям не перечислять деньги застройщику, пока он не сдаст дом. Деньги за квартиру будут храниться на сберегательных счетах. Застройщик ведет строительство за счет собственных средств или банковского кредита. Доступ к эскроу-счетам он получает только после сдачи объекта.

Предполагается, что эти меры позволят защитить дольщиков от недобросовестных застройщиков. Президент РФ Владимир Путин ранее призвал банки и застройщиков наладить слаженную работу с учетом введения специальных эскроу-счетов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил повышения цен на недвижимость из-за эскроу-счетов, поскольку теперь застройщики вынуждены использовать заемные средства под процент при строительстве.

Ранее СМИ сообщали, что россияне стали активнее покупать недвижимость за границей. За два года интерес россиян к приобретению недвижимости за рубежом увеличился на 70%. Чаще всего россияне покупают жилье в Болгарии. Кроме того, увеличился спрос на жилье в Турции, Чехии, Черногории, а также на Кипре. Отмечается, что ранее более привлекательная для россиян Испания показала низкие результаты. Лишь 2,5% жителей крупных и средних городов в РФ уточнили, что среди их друзей есть те, кто в ближайшее время собирается купить недвижимость за границей.

Напуганные санкциями российские эмигранты начали скупать элитное жилье в Москве. Отмечается, что в первом квартале 2018 года число обращений на покупку элитной недвижимости в России от живущих за рубежом россиян возросло и стало больше на 21%.

Напомним, Минэкономразвития РФ планирует перевести сделки с недвижимостью в режим онлайн. В документе прописана форма онлайн-сделок дарения и продажи недвижимости, а также вводятся требования об усиленной электронной подписи при заключении сделок.

В Минэкономразвития подчеркивают, что новый законопроект упростит жизнь собственникам жилья с покупкой и продажей квартир. При этом действующие законодательные требования по государственной регистрации права на недвижимость в государственном реестре будут сохранены.

Список долгостроев в Москве сократился на 29 объектов. Отмечается, что 10 домов были введены в эксплуатацию, 8 стройплощадок освободили от недостроев, для 11 объектов выдали разрешение на строительство.

Известно, что в ЦАО Москвы находится 44 недостроя (больше, чем в других районах города), а в подмосковном Зеленограде — девять (меньше, чем в остальных районах). Напомним, что российское руководство распорядилось решить вопрос с долгостроями.