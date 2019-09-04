Путин и Моди на катере «Ураган» прибыли на судоверфь «Звезда» в Приморье

Владивосток, 4 сентября. Российский лидер Владимир Путин и глава правительства Индии Нарендра Моди на катере «Ураган» прибыли на судостроительное предприятие «Звезда», расположенное в приморском городе Большой Камень.

Индийский премьер-министр в качестве гостя присутствует на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит на базе Дальневосточного федерального университета (ДФУ) на острове Русский во Владивостоке.

Ранее в среду глава российского государства тепло встретил Моди на причале острова Русский, лидеры пожали друг другу руки, после чего на катере направились к судоверфи.

В пресс-службе Кремля ранее отмечали важность посещения Путиным и Моди указанного завода в контексте как энергетического взаимодействия Москвы и Нью-Дели, так и потенциала этой судоверфи по выполнению заказов в военной сфере.

Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, в будущем возведенные здесь суда «будут использоваться для доставки российской нефти и сжиженного природного газа (СПГ) на международные рынке, в том числе в Индию».

Дальневосточное предприятие «Звезда» построено в 1954 году. В 2013 году российский лидер распорядился сформировать на его платформе судостроительный промышленный кластер по производству морской техники и оборудования.