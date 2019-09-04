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Летящий в Петербург пассажирский самолет готовится экстренно сесть в Воронеже

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Летящий в Петербург пассажирский самолет готовится экстренно сесть в Воронеже

Санкт-Петербург, 4 сентября. Пассажирский самолет, летящий из Воронежа в Петербург, готовится к аварийной посадке в Воронежской области, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей. Отмечается, что экипаж воздушного судна принял решение посадить борт из-за проблем со стойкой шасси.

По данным источника ФАН в МЧС Воронежской области, самолет принадлежит авиакомпании «РусЛайн». Известно, что борт вылетел в 07.15 по московскому времени Из Воронежа. Пилоты сообщили диспетчерам о проблемах с шасси рейса РГ-554. Было принято решение вернуться в аэропорт Воронежа. Сейчас в аэропорту приведены в готовность все экстренные службы.

Какая проблема возникла с шасси, не сообщается. 

Напомним, 15 августа в Подмосковье аварийно сел Airbus A321. Он приземлился на кукурузное поле. На высоте нескольких десятков метров самолет столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, что привело к нарушению работы двигателей самолета.

Летящий в Петербург пассажирский самолет готовится экстренно сесть в Воронеже

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