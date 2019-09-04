Абэ на встрече с Путиным хочет вывести переговоры по мирному договору на новый уровень

Токио, 4 сентября. Глава правительства Японии Синдзо Абэ в ходе своей предстоящей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным хочет вывести переговоры по вопросу заключения мирного соглашения на новый уровень. Об этом японский премьер-министр заявил на встрече с журналистами.

«Я хочу провести откровенный диалог с президентом Владимиром Путиным, чтобы вывести переговоры по заключению мирного договора на новый уровень», — рассказал он в среду перед вылетом в столицу Приморского края для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Абэ указал на то, что «договоренности, достигнутые три года назад в Нагато вместе с главой российского государства, выполняются», и выразил надежду, что встреча во Владивостоке поспособствует их будущей реализации.

Кроме того, он подчеркнул, что на сегодняшний день ведется активная подготовка к осуществлению совместной хозяйственной деятельности на четырех «северных островах», которые в Японии называют южные Курилы.

Напомним, российско-японские отношения усложняются отсутствием мирного договора. Японская сторона претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, напоминает Infox.ru.

РФ заявляет, что южные Курилы стали частью Советского Союза по итогам Второй мировой войны, и суверенитет России над территорией подкреплен соответствующими международно-правовыми нормами.