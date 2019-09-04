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Путин тепло встретил прибывшего на ВЭФ Моди во Владивостоке

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Путин тепло встретил прибывшего на ВЭФ Моди во Владивостоке

Владивосток, 4 сентября. Президент РФ Владимир Путин встретил премьер-министра Индии Нарендру Моди на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум (ВЭФ).

Лидеры двух стран поприветствовали друг друга, пожали руки и недолго поговорили на причале. Затем Путин и Моди поднялись на катер «Ураган», который доставил их на судостроительную верфь «Звезда».

Моди прибыл во Владивосток 4 сентября с официальным визитом. Премьер-министр Индии примет участие в ВЭФ в качестве главного гостя и проведет переговоры с Владимиром Путиным. Кроме того, 5 сентября Моди поучаствует в пленарном заседании форума, а также посетит турнир по дзюдо.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров Путин и Моди обсудят наращивание взаимных товарных потоков Индии и России, а также поднимут вопросы, касающиеся борьбы с международным терроризмом, ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, прежде всего в Сирии, обстановки в Афганистане и положения дел вокруг иранской ядерной программы.

Пятый Восточный экономический форум проходит с 4 по 6 сентября. В рамках ВЭФ будет дан старт фестивалю индийской культуры «Намастэ, Россия!», который продлится до декабря 2019 года.

Ранее Нарендра Моди рассказал об «особой химии», которая присутствует в его отношениях с Владимиром Путиным. Премьер-министр Индии сообщил, что высоко ценит доверительные отношения, сложившиеся между Нью-Дели и Москвой, передает НСН.

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Источник: ТАСС
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