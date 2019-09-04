Вашингтон, 4 сентября. Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek.

Американский лидер должен был участвовать в мероприятиях, которые проходят в Варшаве с 1 сентября. Однако он остался в США из-за разгула урагана «Дориан».

«А пока я просто хочу поздравить Польшу. Это великая страна с замечательными людьми», — заявил Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что в Штатах проживают много поляков, приблизительно восемь миллионов человек. Трамп заявил, что США любит польских друзей. Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что теряют дар речи от странных заявлений Трампа.

Ранее издание The Independent написало, что американский лидер предпочел визиту в Польшу игру в гольф.

Польские власти заявили, что обеспокоены отказом Трампа посещать мероприятия в Варшаве. Издание Daily Mail сообщает, что такое решение Трампа накалило отношения Вашингтона и Варшавы.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что Варшава политизировала эти мероприятия и разделила страны на «хорошие» и «плохие».

Джабаров считает, что Трамп решил сознательно не участвовать в мероприятиях, на которые не пригласили Россию. Он подчеркнул, что их значимость без России существенно снизилась.

«А поляки пусть помнят, что не все в этом мире покупается и продается. Я думаю, рано или поздно им придется признать, что именно Россия освободила их от фашизма, что бы они не говорили», — подчеркнул парламентарий.

Ранее политолог Анатолий Вассерман напомнил, как Польша поспособствовала началу Второй мировой войны.